Empresarios piden anular el contrato de limpieza hospitalaria de Plasencia

La Federación Empresarial Cacereña (CEOE-CEPYME) ha presentado ante la Comisión Jurídica de Extremadura un recurso especial contra el concurso público para la limpieza integral del Hospital Virgen del Puerto y el Centro de Especialidades Luis de Toro, en Plasencia. La entidad solicita la suspensión cautelar y la nulidad del procedimiento por entender que hay graves deficiencias jurídicas y económicas. El contrato, valorado en 6,16 millones de euros, resulta insuficiente según la patronal, que calcula que debería superar los 7,5 millones para cubrir los costes reales del servicio.

Tres fallos principales

El recurso, firmado por el secretario general de la FEC, Pedro Rosado, señala tres fallos principales: presupuesto insuficiente, clasificación incorrecta de los gastos generales y plazos de adjudicación inviables. La Comisión Jurídica ya ha acordado la suspensión cautelar del concurso, al considerar que se cumplen los requisitos legales para ello.

En su análisis económico, la Federación critica que el pliego no contemple los incrementos salariales previstos por los convenios sectoriales ni la actualización del salario mínimo interprofesional. Basar el contrato en una congelación salarial de cuatro años –denuncia la FEC– implica que el Servicio Extremeño de Salud no ha previsto fondos para las futuras subidas salariales, «trasladando a las empresas los costes derivados de la inacción de la administración».

Según la patronal, esta situación supondría que los trabajadores de la limpieza hospitalaria en Plasencia «técnicamente no tendrían derecho a subida salarial durante los próximos cuatro años». Por ello, la federación ha llamado a los sindicatos CC OO, UGT, CSIF y USO a respaldar la impugnación.

En cuanto a la clasificación de gastos, la FEC acusa al SES de considerar como gastos generales de la empresa –y no como costes propios del servicio– materiales, suministros, uniformes y equipos de protección, lo que, advierte, vulnera la normativa autonómica y altera los porcentajes legales de gastos generales y beneficio industrial.

La Federación también alerta de que los tiempos administrativos del concurso «imposibilitan iniciar el contrato con garantías en noviembre de 2025». Sostiene que todas estas deficiencias generan inseguridad jurídica tanto para los trabajadores, que podrían ver comprometidos sus derechos laborales, como para las empresas licitadoras, cuya viabilidad económica estaría en riesgo.