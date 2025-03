Los empresarios de Martín Palomino se hartan y piden protestar en la calle

Los empresarios y comerciantes de las avenidas de España y Martín Palomino de Plasencia han mostrado su hartazgo por el retraso que acumula la ... ejecución de la remodelación de ambas vías. Lo hicieron el pasado jueves en la segunda reunión de la alianza territorial MSU-Norte de Extremadura y lo volvieron a hacer ayer para hacer públicas las conclusiones de aquel encuentro.

El anfitrión de esa reunión fue el MSU, canalizador de las reivindicaciones. Pero mientras su portavoz, Francisco Martín, asegura que «estamos en una fase de diálogo, de negociación, de transparencia…», el colectivo empresarial ha dicho basta y propone salir a la calle para mostrar su enfado con todas las administraciones.

«Es lamentable el estado del pavimento y el de las zonas adyacentes. Hay ausencia de iluminación en numerosos tramos. La capacidad de recogida de aguas pluviales es insuficiente y provoca inundaciones. Hay carencia de un sistema de recogida de aguas fecales…», decía Eduardo Muñoz, presidente de la Asociación de Empresarios de Martín Palomino.

Saben que la publicación del proyecto de transformación de la vía es inminente, pero se quejan de que nadie haya contado con su aportaciones: «Desde la llegada de los nuevos responsables a la Administración autonómica, no hemos tenido ningún contacto ni con ellos ni con la empresa que está redactando el proyecto. Es por ello que hemos solicitado una reunión con carácter de urgencia con la presidenta de la Junta».

Creen que su visión es imprescindible para que esa remodelación no condicione la permanencia o la llegada de empresas. «Es malo no hacer algo, pero es peor hacerlo mal. Si no respetamos la idiosincrasia de las avenidas, esto terminará por ser un cementerio de empresas. Y no queremos que lo sea. Es muy importante que no se expulsen a las empresas por una mala reforma», explicaba Eduardo Muñoz.

«Hora de que nos respeten»

También tomó la palabra una de las empresarias afectadas, Marisa Martín, que fue mucho más contundente: «Cada vez que llueve tenemos que ponernos botas katiuskas para cruzar la calle. Y hay varias empresas, entre ellas la mía, que tenemos que tener todo subido en palés, porque se nos inunda todo».

Jefa en Talleres Enrique, Marisa Martín decía con amargura que «nadie quiere saber nada de nosotros. Merecemos un poco más de respeto. Pagamos IBI, yo en concreto 631 euros. Pago de basura 165 euros. Llevo en la nave desde el 88, 89 y jamás han entrado a hacernos el servicio de limpieza de la calle. Nunca».

La empresaria pedía tomar medidas ya mismo: «Ellos dicen que van a esperar un tiempo prudencial. Yo creo que ya está bien. Se han reído de nosotros. Llevan riéndose de nosotros muchos años, unos y otros. Aquí no se entiende el diálogo, porque, de hecho, por eso nos pasan las cosas. Consentimos todo lo que nos hacen. Ya es hora de que nos respeten y nos hagan caso en algún sitio. Si no lo hacen, habrá que tomar otras medidas».

La escuchaba y asentía José Luis Vidal, gerente de Hotel Los Álamos: «No podemos estar siempre con las excusas políticas». Y también, Teo Magdaleno, de Altup: «Habrá que salir con pancartas a la calle y, si hace falta, cortar la carretera. Es duro, pero es así. Si no, no hacen caso».

Su hartazgo era tal que de nada servía que Francisco Martín, portavoz de MSU, insistiera una y otra vez que el escenario actual es de «diálogo y de negociación». Muchos de los empresarios de Martín Palomino ya no contemplan esa posibilidad.