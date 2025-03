Los empresarios de Plasencia exigen a Óscar Puente la llegada de un Alvia a partir del 1 de abril

Juan Carlos Ramos PLASENCIA. Lunes, 3 de marzo 2025, 08:20 | Actualizado 08:29h. Comenta Compartir

La concentración del 13 de marzo para exigir la entrada del Alvia en Plasencia sigue en pie. Da igual que el secretario de Estado ... de Transportes y Movilidad Sostenible haya dejado claro que el tercer tren de este tipo que va a funcionar en la región no entrará en funcionamiento antes del verano, esta vez sí, con parada en Plasencia. Las organizaciones empresariales de la ciudad y de la provincia no confían en más anuncios de fechas y no quieren desconvocar las movilización ciudadana en la estación de Adif del próximo 13 de marzo. Impulsada por MSU-Norte, ManifiestoXPlasencia y otras 20 entidades, exigirán que alguno de los trenes Alvia que ya están en las vías de la región entre en Plasencia a partir del 1 de abril. Además, reclamarán otras cinco medidas clave para modernizar la red ferroviaria y mejorar la conectividad de Extremadura. «La llegada del Alvia a Plasencia es una reivindicación justa y necesaria para que la ciudad y su entorno no queden aislados», afirmó en rueda de prensa Francisco Martín, portavoz del MSU-Norte.

Según dicen, desde el cierre de la línea Ruta de la Plata hace 40 años, la provincia de Cáceres ha perdido 33.347 habitantes, mientras que el conjunto de España ha crecido en 10,8 millones de personas. «La conectividad ferroviaria es una palanca clave para frenar la despoblación y fomentar el desarrollo económico», subrayó Martín. Carmen González, portavoz de la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cáceres (COEPCA), respaldó la exigencia de mejoras ferroviarias y destacó su importancia para la competitividad de las empresas locales. «Contar con una red ferroviaria eficiente facilitaría la movilidad de trabajadores y mercancías, lo que beneficiaría a la economía de la región», aseguró. En la comparecencia también estuvieron presentes representantes del Grupo de Acción Local del CEDER de Cáparra y ADIC-Hurdes, quienes enfatizaron la repercusión que esta reivindicación tiene para la vida diaria de los 220.000 habitantes rurales de Plasencia y el norte de Extremadura. Petición formal En paralelo a la convocatoria de la concentración, las organizaciones firmantes han enviado una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, solicitando una reunión urgente en Plasencia con el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano. En el encuentro se pretenden abordar varias cuestiones aparte de la entrada del Alvia en Plasencia a partir del 1 de abril. Entre ellas se encuentran la construcción de la nueva estación de AVE Plasencia-Norte yel desarrollo de la plataforma logística de Fuentidueñas. Plantean la firma de un convenio en 2025 entre el Gobierno de España y la Junta de Extremadura para su puesta en marcha en 2027. Además, en esa carta figura la solicitud de un buevo servicio de tren Avant Madrid-Extremadura y la electrificación de los tramos ferroviarios. Reclaman la inmediata licitación de las obras de electrificación entre Humanes (Madrid) e Illescas (Toledo), así como entre Illescas y Talayuela. En cuanto a la Alta Velocidad Madrid-Badajoz, piden que sea una realidad en 2030, por lo que solicitan un calendario detallado con hitos y financiación para su ejecución. Sobre la reapertura de la Ruta de la Plata (Plasencia-Salamanca), ponen de límite el año 2035. Otras mejoras ferroviarias deseadas tienen que ver con el refuerzo de trenes de media distancia Madrid-Extremadura los fines de semana para potenciar el turismo y la creación del servicio de 'Cercanías de Extremadura' mediante un convenio entre el Gobierno y la Junta.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión