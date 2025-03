Las elecciones de la UPP no tienen candidatos

Jueves, 16 de mayo 2024, 07:41 Comenta Compartir

J. C. R. La actual junta directiva de la UP Plasencia, que no prorrogará su legislatura, ha convocado una asamblea extraordinaria donde presentará a sus socios la delicad situación en la que queda el club después de que no se hayan presentado candidatos a presidente para los próximos cuatro años. Las elecciones debían haberse celebrado el 24 de mayo. La asamblea tendrá lugar este viernes a las 21.00 en el Centro Cultural Las Claras. En la asamblea ordinaria celebrada hace un par de semanas, la junta directiva reconoció una deuda oficial de 45.447 euros.