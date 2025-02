Educación descarta escolarizar a los familiares de Maryan en el mismo colegio porque no hay plazas

ANA B. HERNÁNDEZ Viernes, 11 de marzo 2022, 13:31 Comenta Compartir

La consejera de Educación, Esther Gutiérrez, ha descartado esta mañana que los tres familiares de Maryan, el menor ucraniano que reside desde hace ocho años en Plasencia, puedan escolarizarse en el mismo centro educativo en el que él está, el colegio Santísima Trinidad.

Gutiérrez ha explicado que el hermano de Maryan, Dmytro de 14 años, sí puede hacerlo «porque hay plaza libre en este colegio en su curso». No así para sus dos sobrinos, Nazar y Andriy, de 9 y 10 años, que deben cursar cuarto y quinto de Primaria. Por eso, se ha propuesto su escolarización en el colegio de La Salle.

Los padres de acogida de Maryan, Antonio Merino y Margarita Pardo, rechazan que los menores no estén juntos en el mismo centro educativo. «Han llegado aquí huyendo de la guerra, se han separado de su padre, de sus abuelos, han dejado todo atrás y no podemos obligar a que se separen de nadie más», argumentan. También que »necesitan a Maryan, porque su labor como traductor es imprescindible en este momento». Por eso, a pesar de lo que establezca el protocolo educativo, «entendemos que se puede saltar cuando se producen situaciones excepcionales y esta de la que hablamos es una de ellas».

No lo cree así la consejera de Educación. «Entiendo el deseo de la familia, pero que todos estén en el mismo colegio no es posible, porque no hay plaza», ha declarado esta mañana. Además, «la normativa que tenemos es para cualquier ciudadano independientemente de las circunstancias». Esther Gutiérrez considera que lo importante es que «tienen garantizada una plaza en nuestro sistema educativo y de forma rápida» y que, por tanto, el hecho de que los cuatro no estén juntos «es un daño menor, porque los dos hermanos estarían juntos en el mismo centro y los dos sobrinos, los dos pequeños, juntos en otro».

La consejera garantiza que «hemos tenido mucha sensibilidad» porque se ha buscado un centro en el que pudieran estar desde el menor de 9 años hasta el mayor de 17, pero no lo han encontrado, y por eso valora como «una buena solución la que se ha tomado, porque se trata además de etapas educativas diferentes, las que cursan unos y otros, y creo que se podrán integrar fácilmente».