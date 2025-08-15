El edificio del bar Chiquete ya es historia

Viernes, 15 de agosto 2025, 07:44 Comenta Compartir

El histórico edificio del Bar Chiquete ya es historia. Después de cuatro jornadas desmontando ladrillos de forma manual, una excavadora ha trabajado en los dos últimos días entre los escombros para derribar la fachada que aún quedaba en pie junto a la Puerta Talavera de Plasencia. En la escena, los operarios recibían las instrucciones de arquitectos, director de obra y Patrimonio para proteger el tramo de muralla que iba apareciendo. El tráfico se ha llegado a cortar en la subida de la avenida Calvo Sotelo. La actuación busca recuperar parte del lienzo histórico de la muralla y ganar espacio para construir una glorieta.