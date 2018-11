Los dueños de perros en Plasencia serán multados si no limpian las micciones de sus animales Un ciudadano pasea a su perro por un parque . :: d. palma El incumplimiento de la norma será considerado como infracción grave y la sanción irá desde los 251 hasta los 500 euros ANA B. HERNÁNDEZ Martes, 13 noviembre 2018, 08:08

No bastará con llevar una bolsa para recoger los excrementos de los perros. A partir de diciembre, una vez entren en vigor las modificaciones realizadas en la ordenanza de tenencia de animales, los dueños de perros estarán obligados a llevar también una pequeña botella o bidón, como el que usan los ciclistas por ejemplo, con el que limpiar las micciones de sus mascotas.

El objetivo de la medida es evitar que los orines ensucien el mobiliario urbano, las fachadas de los edificios sean históricos o no y el pavimento en general. Por eso, el Gobierno local del PP decidió el pasado agosto introducir dos modificaciones a la ordenanza que estaba en vigor desde octubre de 2016, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincial.

Esas dos modificaciones entrarán en vigor, por tanto serán de obligado cumplimiento, a partir del próximo diciembre, cuando está previsto que sean aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento. Y suponen que los dueños de los perros, además de recoger los excrementos de los animales, deberán limpiar también los orines. Y para los ciudadanos en general, quedará prohibido rociar las fachadas de los edificios con productos tóxicos, como el azufre o similares, como repelente para los perros.

Para concienciar a los placentinos sobre estas nuevas obligaciones, la Concejalía de Salud Pública y Medio Ambiente realizará una campaña que, aunque ya no será en octubre como estaba prevista, mostrará a los ciudadanos no solo las bolsas que deberán llevar para los excrementos, sino también los bidones que tras la nueva aprobación de la ordenanza serán obligatorios.

En esta campaña de sensibilización el Ayuntamiento quiere repartir de forma gratuita 3.000 folletos informativos con los cambios producidos en la normativa, 3.000 dispensadores con 15 bolsas cada uno de ellos para los excrementos y mil botellas de agua, una por cada propietario para la nueva obligación de limpiar las micciones.

Alegaciones

Por otro lado, el concejal de Plasencia en Común (PeC) criticó ayer que el Gobierno local haya acordado la prórroga del contrato de gestión y explotación de la plaza de toros para la temporada 2019 por un importe de 48.800 euros. Abel Izquierdo argumenta que son ocho las organizaciones y colectivos que han presentado alegaciones a la modificación de la ordenanza de animales y que las mismas aún no han sido contestadas ni, por tanto, resueltas. Por ello, «se entiende que la ordenanza no está aprobada definitivamente, con lo cual no está en aplicación». Y recuerda que algunas de las alegaciones solicitan «no utilizar recursos públicos para subvencionar o publicitar espectáculos que conlleven sufrimiento o muerte de animales, por lo que entendemos que no procede la prórroga del contrato».

Sin embargo, fuentes municipales aclaran que las alegaciones presentadas por estos colectivos están fuera de lugar, porque afectan a artículos que no han cambiado y que, por tanto, sí están en vigor. Añaden que el nuevo plazo de consulta ciudadana solo se abrió para que pudieran presentar alegaciones a los puntos que han sido modificados de la ordenanza, pero no al resto.