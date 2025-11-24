HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 24 de noviembre, en Extremadura?
Uno de los buses eléctricos, el día que entraron en servicio, a finales de agosto. Ayto

Los dos buses eléctricos de Plasencia están averiados tres meses después de estrenarse

Ambos vehículos, que supusieron una inversión de casi 600.000 euros, se encuentran en el taller por problemas en las baterías

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:15

Comenta

Los dos minibuses eléctricos incorporados al servicio de transporte urbano de Plasencia el pasado 27 de agosto permanecen averiados apenas tres meses después de su ... estreno. Así lo confirmó este lunes el concejal de Transporte Urbano, David Dóniga, durante el pleno municipal, donde reconoció que ambos vehículos «están en reparación por problemas en las baterías». Según explicó, estas dos unidades, destinadas a la línea 3, se encuentran fuera de servicio junto a una de las unidades procedentes de Alicante.

