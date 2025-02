Doce jóvenes entran de noche en la nueva piscina de Plasencia y dañan el sistema de riego

La remodelación de la piscina ha costado mucho tiempo y mucho dinero, cerca de dos millones de euros, y el Ayuntamiento no está dispuesto ... a que las instalaciones se deterioren antes de tiempo. Por este motivo, la edil de Deportes, Isabel Blanco, compareció ayer en rueda de prensa para hacer balance de los primeros días de su puesta en marcha, ofrecer unas pocas pautas de uso y brindar información de un par de sucesos que sucedieron en las noches previas a la reinauguración.

La concejala se refirió al acceso ilegal al recinto por parte de doce jóvenes en las noches del jueves y del viernes: siete el primer día y cinco el segundo. No solo se bañaron, sino que algunos se sentaron en los aparatos de riego automático y los acabaron rompiendo.

Los perpetradores fueron captados por las cámaras de seguridad que graban las 24 horas. Los del viernes, además, fueron sorprendidos por agentes de la Policía Local cuando abandonaban las instalaciones. Una vez identificados, avisaron a sus padres de lo ocurrido y a informarles de los daños causados.

La verdad es que los primeros días de la reinauguración han dejado un sabor agridulce en la concejalía. A la buena respuesta del público (han pasado casi 4.000 personas en los tres primeros días gratuitos) hay que añadir los actos vandálicos y el mal uso que están dando de las instalaciones algunos bañistas.

«Uno no puede bañarse en ropa interior, ni fumar en zonas no habilitadas para ello, ni aproximarse a las zonas de playa con calzado de calle, ni llevar mesas o sombrillas para no dañar un césped que es nuevo, ni llevar cassettes con la música alta a la orilla de la piscina y molestar a otros bañistas», decía Isabel Blanco.

Además, la edil volvió a insistir en la conveniencia de utilizar la taquilla por internet que hay en la web del Ayuntamiento para evitar las colas que hubo los primeros días. Cerca de 12.500 personas ya usan esa herramienta.

También informó que los precios de la piscina de se mantendrán hasta septiembre de 2024, por lo que los bonos se pueden usar hasta esa fecha tanto en la piscina de verano como en la bioclimática.