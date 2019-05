La Diputación no concreta cuándo se retomarán las obras del parking de Velázquez Reunión ayer de seguimiento de fondos europeos. :: hoy A. B. H. Martes, 14 mayo 2019, 07:57

plasencia. «Desde el 25 de marzo, día en que se detectaran faltas en la seguridad de incendios e impermeabilización en el proyecto del aparcamiento de la calle Velázquez, el director de obras y los técnicos económicos y de infraestructuras de la Diputación han estado trabajando en tiempo récord para poder continuar con las obras».

Así lo aseguró ayer el vicepresidente primero y diputado de Desarrollo y Turismo Sostenible, Fernando Grande Cano, en la ciudad, donde estuvo para participar en una nueva reunión de la comisión de seguimiento de los fondos europeos que han logrado de forma conjunta el Ayuntamiento y la Diputación y que, según la institución provincial, están en un 73% en ejecución o en licitación.

Sin embargo, Grande no concretó cuándo se podrán retomar las obras del parking de Velázquez. Tanto solo que «será en próximas fechas». Antes de ese encuentro el alcalde, Fernando Pizarro, aseguró que lo que ya está claro es que el aparcamiento no estará culminado el próximo agosto, como estaba previsto, «sino que ya será en octubre y por culpa de la Diputación». Tras reiterar de nuevo sus dudas sobre los fallos detectados en el proyecto, «puesto que la Diputación no los encontró durante los ocho meses en los que estuvo revisando ese documento», declaró el primer edil.

Puerta Berrozana

Por otro lado, respecto a otros proyectos que se financian con cargo a los fondos europeos que gestionan de forma conjunta, la institución provincial dijo ayer que el relacionado con la administración electrónica está ya adjudicado y que sobre el plan de movilidad urbana se ha emitido un informe de fiscalización.

También anunció que la reforma de Puerta Berrozana y su entorno ha sido adjudicada a la empresa placentina Araplasa y que son 20 las ofertas que se han presentado por parte de mercantiles interesadas en la obra del aparcamiento de Eulogio González. El mismo, cabe recordar, tiene un presupuesto de 1.659.836 euros y contará con 120 plazas, distribuidas en tres plantas.