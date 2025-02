La Diputación se alinea con las plataformas ciudadanas para exigir la llegada del Alvia a Plasencia

Juan Carlos Ramos PLASENCIA. Sábado, 22 de febrero 2025, 10:01 Comenta Compartir

A pesar de que el secretario de Estado de Transportes ya ha dejado claro que el tercer Alvia que opere en la región no va ... a entrar en funcionamiento hasta el verano –esta vez sí, con entrada en Plasencia-, las plataformas ciudadanas dijeron el jueves en rueda de prensa que no piensan desconvocar la concentración frente a la estación de Adif el próximo 13 de marzo. Van a seguir exigiendo la entrada del Alvia en la ciudad. No se creen el nuevo anuncio después de haber escuchado que iba a llegar a finales de 2024.

A las plataformas ciudadanas se unirá la Diputación de Cáceres. Así lo dejó claro ayer su presidente Miguel Ángel Morales, que instó a las instituciones a que «no se instrumentalice políticamente las necesidades que la ciudadanía y la provincia tienen». En este sentido, reiteró la necesidad de avanzar en el corredor ferroviario del oeste que conecte las ciudades de Plasencia y Salamanca. Más información Transportes prevé que el tercer Alvia a Extremadura esté circulando en primavera

Transportes prevé que el tercer Alvia a Extremadura esté circulando en primavera La llegada del tren de alta velocidad con el ERTMS a Extremadura se aplaza a 2026 «Manifestamos nuestro apoyo a la ciudadanía de Plasencia y del norte de la provincia, porque hay que recordar que no solo es una pretensión de la ciudad, sino de todo el norte. Vamos a estar presentes y apoyamos la concentración convocada el día 13 en Plasencia. Es más, estaremos también en una reunión previa a la concentración», apuntó el presidente de la Diputación. Morales, casi como mediador entre el Gobierno autonómico y el central, quiso dejar claro que la posición de la Diputación no es nueva, ya que «venimos reiterando la necesidad de que Plasencia y todo el norte tenga lo que le corresponde y se merece» y destacó que no es una cuestión de hacer políticas de una administración contra otra: «La Junta de Extremadura actual no puede echar las culpas al Gobierno actual y el Gobierno actual no puede separarse de sus responsabilidades». Recordó que, para hacer tangible una infraestructura ferroviaria, ésta tiene que pasar por manos de varias legislaturas «y aquí han gobernado PSOE y PP». Eso sí, añadió que, en estos momentos, «se han acelerado, de manera determinante, las inversiones en Extremadura, aunque no es ninguna excusa porque seguimos exigiendo al Gobierno de España –independientemente del color- que sea consecuente con las necesidades del norte de Extremadura. La Diputación va a estar presente apoyando las necesidades». En este sentido, respecto a la visita del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible a Extremadura, el presidente expresó su deseo de que la Diputación conozca, de primera mano, las previsiones del Gobierno con respecto a la provincia. Otro de los asuntos que el presidente Miguel Ángel Morales abordó ayer fue su apoyo al corredor ferroviario del oeste: «Reiteramos también la necesidad de que, de una vez por todas, se avance en el corredor ferroviario del oeste. Es necesario que Plasencia tenga comunicación con Salamanca y que el corredor ferroviario se abra para que mercancías y personas puedan circular entre ambas ciudades». Para acabar, Miguel Ángel Morales tendió su mano al resto de responsables políticos para desenquistar la situación ferroviaria del norte de Extremadura: «Como presidente de la Diputación, voy a colaborar con todas las instituciones que pongan sobre la mesa soluciones para que los problemas que tiene la provincia y, en este caso, el norte, se solucionen , dejando atrás los enfrentamientos o el «y tú más». Esto no contribuye a nada y lo importante es que la Junta, el Gobierno de España, la Diputación, los ayuntamientos, los movimientos sociales, todos... seamos conscientes de la necesidad de trabajar conjuntamente para que la provincia de Cáceres y el norte tenga lo que se merece».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión