Aspecto actual de la avenida Martín Palomino, en el sur de la ciudad. J. C. R.
Plasencia

El dinero del Gobierno para Martín Palomino se tendrá que gastar antes de que acabe 2026

El Ministerio, a petición de la Junta, ha aceptado retrasar la fecha de justificación de los 6 millones al 15 de noviembre del próximo año

Juan Carlos Ramos

PLASENCIA.

Sábado, 16 de agosto 2025, 08:40

La Junta de Extremadura deberá justificar antes del 15 de noviembre de 2026 el gasto de los 6 millones que va a transferir próximamente el ... Gobierno de España al Ejecutivo autonómico, vía Real Decreto, para la remodelación de la avenida Martín Palomino de Plasencia. Eso se desprende tras la corrección del borrador de Real Decreto y la reciente publicación del proyecto normativo por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Junta de Extremadura para la adecuación, mejora y acondicionamiento de la carretera N-630 a su paso por la capital del Jerte. Ese nuevo documento estará en fase de información pública hasta el 22 de agosto. El texto, que ha sufrido modificaciones respecto al borrador inicial tras las alegaciones presentadas, fija plazos estrictos para la justificación de los fondos públicos, aunque permitirá cierta flexibilidad en la ejecución material de las obras.

