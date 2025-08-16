El dinero del Gobierno para Martín Palomino se tendrá que gastar antes de que acabe 2026

La Junta de Extremadura deberá justificar antes del 15 de noviembre de 2026 el gasto de los 6 millones que va a transferir próximamente el ... Gobierno de España al Ejecutivo autonómico, vía Real Decreto, para la remodelación de la avenida Martín Palomino de Plasencia. Eso se desprende tras la corrección del borrador de Real Decreto y la reciente publicación del proyecto normativo por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Junta de Extremadura para la adecuación, mejora y acondicionamiento de la carretera N-630 a su paso por la capital del Jerte. Ese nuevo documento estará en fase de información pública hasta el 22 de agosto. El texto, que ha sufrido modificaciones respecto al borrador inicial tras las alegaciones presentadas, fija plazos estrictos para la justificación de los fondos públicos, aunque permitirá cierta flexibilidad en la ejecución material de las obras.

El Ministerio de Transportes ha incorporado varios cambios significativos al texto normativo tras recibir las observaciones de la Junta de Extremadura durante el trámite de audiencia celebrado hace unas semanas. La principal modificación afecta a los plazos de ejecución, ampliando el periodo para presentar la justificación final de los gastos desde el 30 de septiembre hasta el 15 de noviembre de 2026, como solicitó la administración autonómica. En total, el Gobierno de España aportará 7 millones de euros, de los que uno ya ha sido transferido. Las obras, que seguramente empezarán a principios de año y tendrán un plazo de ejecución de 18 meses, podrían extenderse hasta mediados de 2027, pero ya con fondos de la Junta de Extremadura.

El proyecto de Real Decreto establece que la subvención del Gobierno de España se distribuirá en dos pagos: un primer anticipo sin necesidad de garantías (por tratarse de una administración pública) y un segundo desembolso condicionado a la justificación previa del gasto. La Junta deberá acreditar antes del 15 de noviembre de 2026 que los 6 millones se han destinado íntegramente a las obras mediante la presentación de una memoria técnica, certificados de obra y facturas que demuestren los gastos realizados.

El Gobierno de España se encuentra en el proceso de aprobación del Real Decreto para transferir su parte a la Junta

Entre las novedades introducidas respecto al borrador inicial destaca la inclusión expresa de que los gastos subvencionables incluirán no solo las obras de adecuación viaria, sino también los proyectos técnicos, estudios previos y asistencias técnicas necesarias para la ejecución, siempre que sus pagos se realicen dentro del plazo establecido. El texto también especifica con mayor detalle las obligaciones de publicidad que deberá cumplir la Junta para dar transparencia al uso de los fondos.

El procedimiento de información pública permanecerá abierto hasta el viernes 22 de agosto para dar oportunidad a ciudadanos y organizaciones a presentar nuevas alegaciones. Una vez finalizado este trámite, el Ministerio de Transportes incorporará las aportaciones recibidas antes de elevar el texto definitivo al consejo de Ministros para su aprobación, previsiblemente durante el mes de septiembre.

La remodelación de la avenida Martín Palomino, que incluirá la creación de carriles bici, reordenación del tráfico y mejora de las infraestructuras peatonales, representa una intervención clave para modernizar este eje viario que perdió su condición de carretera nacional tras la apertura de la autovía A-66. El proyecto tiene un presupuesto total de 14 millones de euros, financiados a partes iguales por el Gobierno central y la Junta de Extremadura.