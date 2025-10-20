La digitalización de la estación de autobuses se retrasa hasta finales de año

Las obras de digitalización de la estación de autobuses de Plasencia, incluidas en el proyecto autonómico para modernizar ocho terminales de Extremadura, se prolongarán ... hasta el mes de diciembre. Así lo ha autorizado la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, tras aprobar una ampliación del plazo de ejecución solicitada por la empresa adjudicataria, Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas.

El contrato, formalizado en mayo de 2024, contemplaba un plazo inicial de diez meses, con finalización prevista para agosto de 2025. Sin embargo, la empresa ha solicitado cuatro meses adicionales debido a los retrasos en la conexión a Internet de las distintas estaciones, un requisito imprescindible para activar los sistemas digitales que forman parte del proyecto.

Según la documentación oficial, en la actualidad solo la estación de Badajoz cuenta con la conexión necesaria para configurar los equipos y activar las licencias de cámaras, bases de datos y aplicaciones. En el caso de Plasencia, y del resto de terminales –Cáceres, Mérida, Don Benito, Villanueva de la Serena, Almendralejo y Navalmoral de la Mata–, los trabajos se encuentran pendientes de esa infraestructura digital básica. La obra afecta, entre otros, a los paneles de información de salidas y llegadas.

La digitalización de las estaciones tiene como objetivo modernizar los servicios al viajero mediante la instalación de sistemas automáticos de información, cámaras inteligentes y herramientas de gestión digital del transporte público. En Plasencia, el proyecto pretende transformar la terminal en un espacio más conectado y eficiente, con paneles informativos sobre horarios, líneas y destinos, además de un sistema centralizado de control.

Correcto funcionamiento

El informe técnico emitido por la dirección facultativa de las obras considera que los retrasos «no son imputables al contratista», dado que dependen de la disponibilidad de las conexiones y de la coordinación con otros contratos de explotación de líneas de autobuses. La ampliación, según el documento, «no altera sustancialmente el objeto contractual ni supone un perjuicio al interés público, ya que busca garantizar el correcto funcionamiento del sistema».

Con esta prórroga, la Junta de Extremadura prevé que la nueva estación digital de Plasencia esté completamente operativa antes de finales de año. Se integrará, de esta forma, en una red regional de transporte más moderna y accesible.