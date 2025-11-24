Diez meses de prisión por quebrantar en las redes una orden de alejamiento La Audiencia confirma la sentencia contra un hombre que contactó repetidamente con su expareja a través de Snapchat, Facebook, WhatsApp e Instagram

J. C. R. PLASENCIA. Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Audiencia Provincial de Cáceres ha confirmado la condena de 10 meses de prisión para un hombre por un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar, al intentar establecer contacto con su expareja mediante solicitudes de amistad en varias redes sociales, vulnerando expresamente una orden de alejamiento.

El condenado recurrió la sentencia inicial dictada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Plasencia, alegando un error en la valoración de las pruebas y una vulneración de su derecho a la presunción de inocencia. No obstante, el tribunal de apelación ha desestimado todos sus argumentos en una sentencia firme.

Los hechos probados se remontan a diciembre de 2024, cuando un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Toledo impuso al hombre la prohibición de aproximarse a menos de 1.000 metros de su expareja, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio.

Capturas de Whatsapp

A pesar de ello, entre el 21 y el 29 de abril de 2025, el acusado intentó contactar en varias ocasiones con la víctima. El 21 de abril le envió una solicitud de amistad a través de Snapchat y otra por Facebook. Repitió la acción por Facebook el día 25, por Snapchat el 27 y, el 28 de abril, le envió un mensaje vía WhatsApp que eliminó inmediatamente después. También se acreditó que durante ese período envió una solicitud de amistad a la cuenta de Instagram de la denunciante.

En su fundamentación, la sentencia destaca que la declaración de la víctima fue corroborada por la testifical de un agente de la Guardia Civil y por prueba documental, como las capturas de pantalla de las solicitudes y el mensaje de WhatsApp eliminado, que el agente pudo verificar en el teléfono de la afectada.

El tribunal rechazó la alegación de que se vulneró la presunción de inocencia, subrayando que existía «una amplia y suficiente prueba de cargo» obtenida con todas las garantías procesales. Asimismo, desestimó la aplicación del principio «in dubio pro reo» al considerar que la autoría del delito estaba plenamente acreditada y no existían dudas sobre la culpabilidad del acusado.