Los Díaz, la historia de un siglo dando la hora a Plasencia

JUAN CARLOS RAMOS Sábado, 20 de enero 2024, 23:16 Comenta Compartir

Cuentan que, después de conocer el impacto de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, Albert Einstein se sinceró con una persona cercana: «Si hubiera sabido esto, me habría dedicado a la relojería». El físico alemán atribuía al relojero, de esta forma, un aura de sencillez, modestia y austeridad alejada de los conflictos éticos y morales que supone escudriñar la mecánica del mundo.

Sin embargo, detrás de las historias aparentemente sencillas, a veces, también se encuentran las más apasionantes. Y más, si esa historia es centenaria. Es el caso de Joyería Díaz, que esta semana ha recibido un homenaje en el marco de los Premios San Fulgencio, el mayor distintivo que otorga Plasencia a personas y colectivos que contribuyen al desarrollo, cultural, económico y social de la ciudad. Un siglo y cuarto dando la hora a los placentinos bien lo merece. Mucho más cuando el local que ha sido notario de la historia placentina durante 128 años acaba de echar la persiana.

Joyería Díaz no siempre se llamó Joyería Díaz, pero el negocio que acogió sus cuatro paredes sí siempre fue el mismo. Cambió el nombre al tiempo que cambiaban sus regentes. El último de ellos, Pedro Díaz, recogió el martes el Premio San Fulgencio como bien lo hubieran podido recoger, de haber estado vivos, Rafael Batuecas (1896-1905), Pedro Canabal (1905-1924), José Marugán (1924-1931), Manuel Marugán (1931-1950) y su padre Francisco Díaz (desde 1950), que compartió el negocio con Pedro desde la década de los 80.

Ampliar Década de los 60, el joven Pedro echando una mano en la relojería. Palma

Son más de 125 años de antigüedad cuya historia está acreditada en los cajones municipales. «En una ocasión me solicitaron la licencia de apertura y, como no la encontré, me dirigí al Archivo. Cuál fue mi sorpresa que el local (antes en la calle Valdegamas 10; ahora Talavera 8) data de 1896 y estaba al cargo del mismo Rafael Batuecas, que era sacador de fuego. La profesión de sacador de fuego estaba relacionada con la de oribe, que es la del joyero en la actualidad», explica Pedro Díaz.

Cien años de los Díaz

El año pasado se cumplieron cien años desde que la familia Díaz empezó a estar vinculada al negocio de los relojes y, también, al local que acaba de cerrar. En 1923, Francisco Díaz, que solo tenía 12 años, entró como aprendiz en el taller de José Marugán. «El señor Marugán era muy redicho y remilgado. Le molestaba lo vulgar y lo corriente. Se cuenta que en una ocasión que necesitaba un empleado puso un cartel en el escaparate que decía «Se necesita empleado trabajador y honrado, porque el anterior carecía de ambas cosas», le contó su padre a Pedro Díaz.

Tras irse forjando en la profesión, Francisco Díaz conoció después a otro dueño del establecimiento, Manuel Marugán. En 1950, se convirtió en el propietario y pasó a ser Paco 'el relojero'. «Mis contactos con la relojería empezaron a edad muy temprana, ya que el local está debajo de la vivienda. En 1964, con 9 años, mi padre me tenía al lado de la mesa de trabajo para que viera cómo desmontaba los despertadores y, al mismo tiempo, los volvía a montar. ¡Y ay de mi si levantaba la vista!», recuerda Pedro Díaz.

La cercanía del colegio de la Encarnación, donde Pedro iba a clase, hacía que estuviera en la tienda en un suspiro para echar una mano a su padre: «En aquella época no había transportes o mensajeros y yo tenía que ir a buscar las piezas que faltaban a la relojería de algún compañero, como Casa Vegas o García Polo. García Polo me hacía pasar muy malos ratos, porque, al darle la pieza rota, aprovechaba para probar la fuerza y apretaba la mano de tal manera que daba pánico ir por fornituras».

Cuando llegó el momento de pensar en su futuro, Pedro entendió que lo mejor era formarse para recoger el testigo del negocio familiar: «Ya con el bachillerato elemental acabado, se requería una enseñanza especializada. Traté de obtenerla en Barcelona, pero en todos los talleres recibí uno no como respuesta. Al final, pude entrar de aprendiz en uno de ellos, justo por ser de Plasencia».

Ese golpe de suerte llegó tras salir de uno de los talleres, charlando con su tío, que le acogió en Barcelona: «Me dijo 'hijo, ya siento que vengas de Extremadura para nada'. El responsable del taller lo escuchó y me preguntó de qué parte de Extremadura venía. Al ser de Plasencia me admitió porque tenía unos tíos que vivían aquí».

Tras formarse y hacer la mili, Pedro Díaz regresó a Plasencia para ejercer, junto a su padre, como relojero y grabador. Tras jubilación de Paco –que optó por dedicar más tiempo a su gran pasión, el violín–, se quedó como regente en solitario junto a su mujer y sus hijos Pedro y Fran, que ahora estudiarán el destino que quieren brindar al local de la calle Talavera 8.

Cuando recogió el Premio San Fulgencio, Pedro Díaz hizo balance de profesión y de vida, ambas intrínsecamente ligadas. Dio gracias a su enorme clientela y a los colectivos con los que ha colaborado: asociaciones y clubes deportivos, la coordinadora del carnaval o la asociación de vecinos del barrio de San Juan. Y también al servicio hematológico-oncológico. En sus manos se tuvo que poner hace diez años para superar un cáncer.

Comenta Reporta un error