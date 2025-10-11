El Día de la Salud Mental invita a romper el silencio y tender redes de apoyo Los colectivos locales destacan la importancia de reconocer la vulnerabilidad y crear comunidades más empáticas y solidarias

«Reconocer nuestra vulnerabilidad no es una debilidad, sino un acto de honestidad y valentía». Con esta idea central arrancó la lectura del manifiesto del Día Mundial de la Salud Mental 2025 en Plasencia, celebrado bajo el lema 'Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental'. En el texto, leído por Jara Tirado, socia de Feafes Extremadura, se reivindicó la importancia de crear redes de apoyo en la comunidad, políticas públicas efectivas y entornos «seguros, empáticos y libres» que promuevan el bienestar psíquico. El manifiesto insistió en que la salud mental «no es un asunto individual, sino social», y pidió romper los tabúes, combatir el estigma y reconocer los factores sociales que afectan al bienestar emocional.

El acto institucional tuvo lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento de Plasencia, con la presencia de usuarios, profesionales y colectivos que trabajan en el ámbito de la salud mental. Al tiempo, en la plaza se instaló una mesa informativa y un mercadillo solidario para sensibilizar a la ciudadanía y apoyar las actividades de las asociaciones participantes.

Entre los representantes municipales asistieron David Calvo, concejal de Servicios Sociales; Mavi Mata, de Unidas Podemos, e Isabel Blanco, concejala de Inclusión y Diversidad, quien cerró el acto agradeciendo la labor de los colectivos y destacando que «Plasencia es un lugar mejor gracias a vosotros». Blanco subrayó que la visibilización y la empatía son esenciales para construir una ciudad «más justa, humana y comprometida con la salud mental».