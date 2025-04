El «despropósito» de las viviendas sociales de la Junta

Miércoles, 15 de febrero 2023, 07:49 Comenta Compartir

La concejala de Servicios Sociales, Flor Conejero, ha calificado de «despropósito» lo que está ocurriendo con las viviendas sociales de la Junta. Hay 83 familias que esperan una de las 25 que hay, «y las vamos a poder adjudicar, pero no entregar porque no están acondicionadas; esto nunca había ocurrido antes», afirma la edil, que lamenta la situación. «Después de lo largo que son estos procesos, del hecho de que estas familias llevan un año ya esperando una vivienda, ahora resulta que aunque sepan cuál es la suya, no van a poder entrar, pero sí vigilar para que nadie la okupe».