Despedida serena de un arquitecto discreto Adiós de Roberto Rubiolo. El concejal del PSOE renunció ayer a su acta por motivos de salud

Juan Carlos Ramos Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El pleno del Ayuntamiento de Plasencia vivió este jueves un momento cargado de emoción con la despedida del concejal socialista Roberto Rubiolo, quien comunicó su renuncia al acta por razones personales, tras tres años formando parte de la Corporación municipal. Argentino de nacimiento, arquitecto de profesión y miembro de la dirección local del PSOE, Rubiolo centró su intervención en dos palabras que, según dijo, marcan su vida: oportunidad y gratitud.

«Gracias a la vida por ser producto por los cuatro costados de la inmigración», comenzó su discurso antes de agradecer a sus padres «por darme los mejores ejemplos y la oportunidad de crecer en un mundo en el que la educación y los principios eran mandamientos fundamentales».

También expresó su agradecimiento «a Plasencia y Extremadura por adoptarme y ser el escenario donde he desarrollado mi pasión: la arquitectura y el patrimonio». Recordó sus doce años al frente de la oficina del Área de Rehabilitación Integrada (ARI), «años muy fructíferos en lo personal y también para esta ciudad», y agradeció a Elia María Blanco y Mónica García «por atender y entender» las propuestas de su área.

Ya en el ámbito político, dio las gracias al Partido Socialista «por la oportunidad de formar parte de este grupo» y, por último, al alcalde, Fernando Pizarro, y al resto de concejales, «por el trato siempre exquisito y por haber escuchado mis aportaciones para esta ciudad».

El salón de plenos respondió con aplausos de todos los grupos. El portavoz socialista, Alfredo Moreno, tomó la palabra para expresar el sentir del grupo. «Para nosotros, que Roberto haya estado acompañándonos ha sido todo un regalo. Si decide irse por motivos personales, lo único que podemos hacer es apoyarle y darle nuestro máximo respeto. Empezó como compañero y se va como amigo, al que vamos a echar mucho de menos», afirmó.

El alcalde, Fernando Pizarro, reconoció en su intervención el valor profesional y humano de Rubiolo. «No vivimos momentos especialmente buenos usted y yo cuando llegué aquí, y lo asumo. Pero tuve la oportunidad de conocer su trabajo y comprobar su huella en la ciudad. Hizo suyo un suelo en el que no nació, y eso se lo tenemos que agradecer», dijo.

Pizarro concluyó pidiéndole que siga cerca del Ayuntamiento: «Deja la Corporación por cuestiones personales y de salud, pero no nos deje. Su criterio sigue siendo muy importante para nosotros».

Rubiolo se despidió entre gestos de respeto y afecto, dejando tras de sí una etapa reconocida por su dedicación al patrimonio, la rehabilitación urbana y el servicio público.