Desalojan a 43 residentes del centro sociosanitario de Plasencia por un incendio

Todo sucedió en torno a las 00.15 de la madrugada del miércoles al jueves. Cuando los 235 residentes del Centro Sociosanitario de Plasencia se encontraban durmiendo en sus habitaciones, un intenso humo y el sonido de las alarmas hizo reaccionar a los trabajadores que se encontraban de guardia en el pabellón donde se ubica la Unidad de Rehabilitación Hospitalaria (URH). Allí suelen descansar un total de 28 usuarios.

Rápidamente, el personal asistencial y de seguridad activó el protocolo de incendios y llamó al 112 Extremadura, que activó un dispositivo de emergencia formado por cuatro dotaciones de bomberos del Sepei de la ciudad que controlaron el fuego, sanitarios del PAC, y efectivos de los cuerpos de seguridad de la Guardia Civil, Policía Nacional y Local. En un principio, apuntaron a que el incendio podría haber sido provocado.

Gracias a la rápida intervención de los trabajadores del Sociosanitario y de las propias fuerzas de seguridad y de extinción de incendios no hubo que lamentar daños personales, aunque sí hubo numerosos daños materiales. La planta de la Unidad de Rehabilitación Hospitalaria quedó prácticamente inutilizable y la inferior de media estancia, donde residen 15 personas, tuvo que ser desalojada igualmente a causa de la explosión de las tuberías de agua.

«Hay que agradecer al personal la rapidez que han tenido y a los usuarios por haberse comportado fenomenal. Entre las 03.00 y las 05.00 estaban todos en su habitación dormidos y tranquilos», decía Arancha Sánchez, gerente territorial del Sepad de Cáceres.

En total, son 43 personas las que han tenido que ser desalojadas a causa del incendio, que fueron reubicadas en una unidad dedicada a estancia por motivos de covid y que actualmente no estaba en uso. Los 15 usuarios de estancia media regresarán «entre hoy y mañana» a sus habitaciones. La planta más afectada no tiene fecha de reapertura.

«El ala está muy afectada por el humo y la temperatura que causó el incendio, pero la labor de los trabajadores fue muy rápida e hicieron un trabajo excepcional. No hay daños personales, ni de trabajadores ni de residentes. El problema es material, pero lo que es material se arregla», señalaba Jorge Rebollo, Director General de Accesibilidad y Centros de la Junta de Extremadura.

Rebollo reconocía que los daños son «cuantiosos», pero no quería anticiparse a dictaminar la causa del incendio: «En principio, el origen es indeterminado. Hay una habitación muy dañada, completamente calcinada. Entendemos que el origen se ha producido ahí, pero no sabemos exactamente el porqué. No creemos que haya sido a causa de algún fallo en alguna instalación, pero hay que seguir investigando».

Según los bomberos, el incendio podría su origen en el incendio provocado de varios colchones. «Los colchones en principio son ignífugos. No sabemos exactamente si el fuego se origina en un colchón o en otro equipo. No tenemos la certeza de dónde se ha producido ni por qué. El daño de la habitación es tan enorme que no permite identificar el origen. Vamos a intentar realizar una investigación técnica, pero, por el estado en el que se encuentra la habitación, es posible que no lleguemos a conclusiones concretas», explicaba Jorge Rebollo.