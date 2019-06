Desalojados 28 vecinos de un edificio en Plasencia por el incendio en una vivienda 00:52 El guego se ha originado en el edificio ubicado en el número B-X 2 de la calle Obispo Acevedo / DAVID PALMA ANA B. HERNÁNDEZ Martes, 11 junio 2019, 16:38

Ha comenzado cerca de las dos y media de esta tarde, en la tercera planta del edificio ubicado en el número B-X 2 de la calle Obispo Acevedo, en el barrio de Miralvalle. En concreto, el fuego ha tenido su origen en el salón del 3º G y los bomberos han desalojado a los 28 vecinos que residen en este inmueble, a medida que han ido eliminando el humo tras apagar las llamas.

«Mi hija estaba en el salón viendo la tele y yo en la cocina, preparando la comida; entonces la niña me ha llamado, yo he empezado a oler a quemado y cuando he llegado al salón ya había llamas en un sofá», explica Luis Mendoza, el inquilino del piso donde se ha originado el incendio. «He intentado apagar las llamas, pero era imposible; he cogido a mis hijos, mi mujer estaba trabajando y no estaba en casa, y nos hemos salido a la calle», añade sin poder contener las lágrimas. Como la mayoría del resto de inquilinos que poco a poco han ido abandonando sus casas a la espera de que los bomberos apaguen de forma definitiva el fuego y los técnicos evalúen si pueden o no regresar. Mientras tanto, todos ellos, acompañados por familiares, amigos, vecinos, el alcalde y otros concejales, están en la calle Obispo Acevedo, dándose ánimos y consolándose mutuamente, agradeciendo que más allá de las crisis de ansiedad y problemas leves de respiración que se han producido y que han atendido los sanitarios que también están allí, no hay que lamentar daños personales.

Hasta el lugar se desplazaron, además de los bomberos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios, dotaciones de Policía Local y Nacional y ambulancias del SES y de Cruz Roja.