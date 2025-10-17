HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Deporte y solidaridad se dan la mano con 'Plasencia con África Cerca 2025'

J. C. R.

PLASENCIA.

Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00

La Plaza Mayor de Plasencia acoge mañana la actividad solidaria 'Plasencia con África Cerca 2025', una prueba de orientación abierta a toda la ciudadanía y que forma parte del Circuito Solidario Municipal. La iniciativa está impulsada por la concejalía de Deportes, en colaboración con el Club de Orientación Altair y la ONG África Cerca.

La prueba permitirá recorrer la ciudad de manera divertida y accesible, mientras se contribuye a proyectos educativos y sociales en Burkina Faso, como la escolarización de niños y niñas, talleres de costura y programas alimentarios para familias desplazadas. Además, la recaudación se destinará a la integración de migrantes en Plasencia, mediante clases gratuitas de español, alfabetización digital y acompañamiento en gestiones básicas. El objetivo es «promover la autonomía, la igualdad y la humanidad compartida, a través de la escucha, la educación y el apoyo directo».

La inscripción tiene un coste solidario de 3 euros, que incluye dorsal, mapa y seguro, y se puede realizar en Gran El Arte (Plaza de Abastos), en la Escuela Oficial de Idiomas o el mismo día en la salida. La actividad se desarrollará bajo los soportales del Ayuntamiento entre las 11.00 y las 13.00 horas, y está pensada para todos los públicos, desde familias con niños hasta personas que prefieran caminar.

