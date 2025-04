La demolición de la terraza de la Plaza Mayor se halla bajo alegaciones

J. C. R.

La demolición de una terraza de un ático de la Plaza Mayor de Plasencia se encuentra en periodo de alegaciones. Así lo ha explicado ... el PSOE Plasencia, que fue el que alertó en la Comisión del Pepri sobre las modificaciones ilegales realizadas en este edificio, lo que desencadenó una sanción municipal de 8.200 euros.

La propietaria recurrió la multa ante el juzgado, pero la Justicia ha dado la razón al Ayuntamiento. No obstante, según dice el PSOE a raíz de las declaraciones de la concejala Belinda Martín, no se está a la espera de una orden judicial para demoler la terraza. Actualmente, el proceso se encuentra en el periodo de alegaciones, paso previo a una posible intervención judicial que obligue al propietario a eliminar los elementos irregulares. «Esto se inició por una denuncia nuestra, lo que significa que este gobierno no está pendiente de atajar las modificaciones irregulares que se hacen a nivel de urbanismo», señala el PSOE.