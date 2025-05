Demolición y multa de 8.200 euros por cerrar una terraza sin licencia en una urbanización de Plasencia

Los propietarios de una vivienda sita en la urbanización de Ciudad Jardín deberán demoler el cerramiento de la terraza que han hecho y, además, pagar ... una multa de 8.200 euros por haber llevado a cabo esta obra de manera irregular.

Es la doble sanción con la que la oficina de disciplina urbanística ha cerrado ahora el expediente que abrió hace más de un año tras una denuncia vecinal.

«Avisamos de la obra cuando se estaba haciendo porque sabemos que no se puede hacer y las normas están para ser cumplidas», contaron a HOY Agustín Ventanas y Flora Rufo hace justo un año, después de denunciar la construcción tanto a la Policía Local como al departamento de Urbanismo.

Su vivienda en la urbanización de Ciudad Jardín está situada al lado de la que ha centrado el expediente de disciplina urbanística. «Cuando se nos entregaron las viviendas se nos dejó claro que no se podía hacer el cerramiento de la terraza, porque la edificabilidad estaba agotada», explicaron también Agustín y Flora. Por eso, cuando en el verano de 2021 «vimos que empezaba la obra en esa casa, avisamos a la Policía Local».

Pero la obra se terminó y decidieron acudir a la oficina de disciplina urbanística para informar de lo ocurrido. Entonces el Ayuntamiento comunicó que se ponían en marcha «los trámites precisos para la incoación del correspondiente expediente» y determinar en el mismo si el cerramiento de la terraza que se había hecho era o no legal, si estaba o no agotada la edificabilidad de la vivienda, y si la licencia obtenida por los vecinos permitía o no esta obra. Porque según la denuncia de Agustín y Flora, «la licencia que se les concedió fue para el arreglo del suelo de la terraza, no para cerrarla».

Urbanismo ha constatado que la edificabilidad estaba agotada en la vivienda y también que la licencia solicitada por los propietarios y concedida por el Ayuntamiento fue para mejorar el suelo de la terraza y reforzar sus muros, pero no para cerrarla con ladrillos y ventanas y que pasara a ser una nueva habitación del unifamiliar.

Por eso, tras los plazos legales establecidos para la presentación de alegaciones y respuesta a las mismas, el expediente disciplinario ha sido cerrado con una doble sanción a los propietarios. El Ayuntamiento ha declarado la ilegalidad de las obras efectuadas en la vivienda sita en la urbanización de Ciudad Jardín, «consistentes en la ampliación de la vivienda, construyendo en la terraza una estancia de dormitorio y baño, por excederse en las condiciones de edificabilidad de la parcela».

Ante estos hechos, «considerados probados y constitutivos de una infracción grave», se impone una sanción de 8.200 euros a los propietarios de la vivienda y se les ordena «la demolición y la reposición de las actuaciones a su estado original en el plazo de un mes bajo apercibimiento de multas coercitivas».