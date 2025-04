La defensa del matrimonio de Plasencia condenado a prisión pide la suspensión de la pena

Carlos Palomero y su mujer Laura Martín ya tienen en su poder la orden judicial que les da 10 días para entrar de forma voluntaria en prisión ... y cumplir la pena de cuatro meses a la que fueron condenados en abril del 2019 por un delito contra la ordenación del territorio, por no derribar la vivienda que de forma irregular comenzaron a levantar en la sierra de Santa Bárbara, que fue paralizada en 2012 y de la que hoy apenas queda nada en pie.

Sin embargo, contra esta orden de ingreso en la cárcel cabe recurso y el abogado de matrimonio ya ha presentado el escrito en el que solicita la suspensión de la pena y que la misma sea sustituida por servicios a la comunidad. Lo hace en base a las circunstancias personales y familiares del matrimonio que Carlos Palomero ha explicado.

Es el hecho de que tienen una hija menor a su cargo y que, además, se ocupan igualmente del mantenimiento de su hija mayor, madre soltera de dos hijas a su vez y sin ingresos. De ahí que, «necesitemos los dos sueldos, el de mi mujer y el mío, para vivir, para correr con los gastos que tenemos entre los que está también el alquiler del piso en el que residimos, puesto que nunca llegamos a construir nuestra casa en Santa Bárbara».

Derribo en marcha

El abogado que ahora ha asumido su defensa confía en que el Ministerio Fiscal se sume a la petición de suspensión de la pena de cárcel que ha presentado y que el juez la avale. También Carlos Palomero. «Confío en que sea posible, en que el juez, si tiene corazón y familia, nos entienda porque no se puede dejar a una familia sin recursos o con la mitad de ellos, y es lo que ocurrirá si tenemos que entrar en prisión».

Además recuerda que «nos paralizaron la casa en 2012, cuando no tenía siquiera el tejado y desde entonces no hemos vuelto a hacer nada». De hecho, «aunque fuera de plazo, yo mismo he empezado a demoler las paredes que tenía, lo único que había levantado». Y garantiza que está dispuesto a tirar lo poco que queda en pie «con mis propias manos, como he hecho hasta el momento, porque tampoco tengo recursos para encargar un proyecto de demolición; solo llevar a la planta de reciclaje los escombros ya me va a suponer un dineral».

Su abogado espera que en los próximos días se resuelva el recurso que ha presentado, antes en cualquier caso del próximo viernes 13, cuando acabarían los 10 días que el juzgado ha concedido al matrimonio para que ingrese de forma voluntaria en prisión. De lo contrario, «si desde la cárcel no se verifica el ingreso, entraría en vigor de forma inmediata una orden de búsqueda y captura».