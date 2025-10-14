HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Debate sobre la interseccionalidad con un corto documental

J. C. R.

PLASENCIA.

Martes, 14 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La sala Verdugo de Plasencia acoge hoy, a las 20.00 horas, la proyección del corto documental ‘Entrelazadas’, una propuesta del colectivo Cala que invita a reflexionar sobre la interseccionalidad: la manera en que distintas identidades –género, edad, etnicidad, origen o territorio– se cruzan y configuran las experiencias de cada persona.

La actividad, organizada en colaboración con la Asociación Cultural 24 Fotogramas, incluirá una exposición fotográfica y un aperitivo, para compartir miradas, conversaciones y un espacio de encuentro entre el arte y el compromiso social.

‘Entrelazadas’ forma parte del proyecto ‘AtrAvesadas: de la Rabia a la Acción’, impulsado por el colectivo Cala (Asociación Taller de Educación en Valores Alternativos) junto al Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura, el AMPA El Membrillo del C.R.A. Sierra de San Pedro del Membrío y la Asociación de Mujeres Gitanas de Plasencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dimite el presidente del PP de Alburquerque y deja su acta como concejal
  2. 2 La Policía Local detiene a dos menores como presuntos autores del incendio que quemó cuatro coches en Badajoz
  3. 3

    «Necesitamos acercar la parroquia a los vecinos de una zona de Badajoz que crece muchísimo»
  4. 4 La Lotería Nacional deja parte del primer premio en varias localidades de Extremadura
  5. 5 Dos heridos al chocar su coche contra un árbol en el Cerro del Viento de Badajoz
  6. 6

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  7. 7

    Llegan las primeras sanciones del año por quemas prohibidas de rastrojos en Extremadura
  8. 8 Muere una niña de un año en el entorno de la iglesia de El Palmar de Troya
  9. 9 Muere el histórico periodista Luis Ángel de la Viuda a los 93 años
  10. 10

    El SES detecta cáncer de mama en cuatro de cada mil mamografías del cribado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Debate sobre la interseccionalidad con un corto documental