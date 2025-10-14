Debate sobre la interseccionalidad con un corto documental

J. C. R. PLASENCIA. Martes, 14 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La sala Verdugo de Plasencia acoge hoy, a las 20.00 horas, la proyección del corto documental ‘Entrelazadas’, una propuesta del colectivo Cala que invita a reflexionar sobre la interseccionalidad: la manera en que distintas identidades –género, edad, etnicidad, origen o territorio– se cruzan y configuran las experiencias de cada persona.

La actividad, organizada en colaboración con la Asociación Cultural 24 Fotogramas, incluirá una exposición fotográfica y un aperitivo, para compartir miradas, conversaciones y un espacio de encuentro entre el arte y el compromiso social.

‘Entrelazadas’ forma parte del proyecto ‘AtrAvesadas: de la Rabia a la Acción’, impulsado por el colectivo Cala (Asociación Taller de Educación en Valores Alternativos) junto al Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura, el AMPA El Membrillo del C.R.A. Sierra de San Pedro del Membrío y la Asociación de Mujeres Gitanas de Plasencia.