Debate sobre conflictos civiles en el siglo XV
Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00
J. C. R. La Asociación Cultural Pedro de Trejo celebra hoy una conferencia coloquio sobre los conflictos civiles en la segunda mitad del siglo XV en Extremadura. La ponencia, que tendrá lugar a las 20.00 horas en la Sala Verdugo de Plasencia, correrá a cargo del investigador y autor José Ignacio de Solís y Zúñiga. El acto contará también con la intervención de Juan Carlos López Duque, presidente de la asociación organizadora. La actividad forma parte del programa cultural de la entidad, con entrada es libre.