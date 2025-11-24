HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
CONFERENCIA

Debate sobre conflictos civiles en el siglo XV

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

J. C. R. La Asociación Cultural Pedro de Trejo celebra hoy una conferencia coloquio sobre los conflictos civiles en la segunda mitad del siglo XV en Extremadura. La ponencia, que tendrá lugar a las 20.00 horas en la Sala Verdugo de Plasencia, correrá a cargo del investigador y autor José Ignacio de Solís y Zúñiga. El acto contará también con la intervención de Juan Carlos López Duque, presidente de la asociación organizadora. La actividad forma parte del programa cultural de la entidad, con entrada es libre.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera
  2. 2

    Aumentan los mini perros en Badajoz y el Colegio de Veterinarios advierte de sus problemas de salud
  3. 3

    María Varela: la mujer que fue asesinada cuando tomó la decisión de ser libre
  4. 4 Qué son los radares negros o de ocupación que llegarán a España en 2026
  5. 5 Los adornos navideños vuelven a provocar una caída de cascotes en San Roque
  6. 6 El jamón de Dehesa de Solana se ha hace con el premio Gran Espiga
  7. 7

    Condenado a 8 años por agredir a una joven semiinconsciente por consumo de alcohol
  8. 8 «De todos los episodios que repasé, el de la plaza de toros de Badajoz fue el que más me conmovió»
  9. 9

    La mejor profesora de Física de Inglaterra es una pacense: «Interesar a los alumnos es fácil»
  10. 10

    «En Extremadura cada vez hay más personas que compran sin recurrir a financiación»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Debate sobre conflictos civiles en el siglo XV