Debate sobre conflictos civiles en el siglo XV

J. C. R. La Asociación Cultural Pedro de Trejo celebra hoy una conferencia coloquio sobre los conflictos civiles en la segunda mitad del siglo XV en Extremadura. La ponencia, que tendrá lugar a las 20.00 horas en la Sala Verdugo de Plasencia, correrá a cargo del investigador y autor José Ignacio de Solís y Zúñiga. El acto contará también con la intervención de Juan Carlos López Duque, presidente de la asociación organizadora. La actividad forma parte del programa cultural de la entidad, con entrada es libre.