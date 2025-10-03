La Data marcará la tercera fase de remodelación de los parques infantiles en Plasencia La segunda fase comenzará en noviembre, mientras que la primera está ralentizada a causa de la baja médica del técnico

PLASENCIA. Viernes, 3 de octubre 2025

El parque infantil de La Data será uno de los espacios protagonistas de la tercera fase del plan de remodelación de los parques infantiles en Plasencia, un proyecto para el que el Ayuntamiento ha previsto una inversión total de un millón de euros, dividida en cuatro fases de 250.000 cada una.

El alcalde, Fernando Pizarro, recordó que este espacio municipal, situado en la zona norte de la ciudad, fue inaugurado hace una década con una inversión de 120.000 euros, pero presenta un estado de deterioro que hace necesaria su renovación integral.

Junto a La Data, la tercera fase incluirá actuaciones en la calle Marino Barbero, San Julián, Sor Valentina Mirón (parte alta), Enrique Granados (Valcorchero), la avenida del Valle y Ciudad Jardín. Con estas intervenciones, el Ayuntamiento alcanzará la remodelación del 75% de los parques de la ciudad, según destacó el regidor, que espera poder licitar la fase en los próximos meses.

Retrasos

El proyecto de renovación de los parques se diseñó en cuatro fases, pero la primera sufrió un notable retraso de casi dos años debido a problemas con la empresa adjudicataria. Esta etapa incluía tres de los espacios más emblemáticos: La Isla, la Rana y el parque de la Coronación.

Actualmente, en La Isla solo queda pendiente la instalación de la valla de seguridad junto al río, retrasada por la baja médica del técnico encargado de autorizarla. En cuanto a la Coronación, las obras avanzan dentro de los plazos previstos y se espera su finalización en breve. La remodalación de la Rana será la última.

Segunda fase, en marcha

La segunda fase, recientemente adjudicada, contempla actuaciones en diez espacios distintos, entre ellos la Colonia de Guadalupe, Juan Vázquez, el Cachón, los Pinos, Miralvalle, Gabriel y Galán, Donantes de Sangre o la plaza de la Merced. También se incluyen dos parques biosaludables, pensados para mayores.

La empresa adjudicataria dispone de seis meses para ejecutar las obras, que comenzarán en noviembre y se desarrollarán de manera escalonada. Se prevé que algunos parques estén listos antes de final de año y el resto entre enero y febrero.