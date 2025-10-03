HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Data marcará la tercera fase de remodelación de los parques infantiles en Plasencia

La segunda fase comenzará en noviembre, mientras que la primera está ralentizada a causa de la baja médica del técnico

J. C. R.

PLASENCIA.

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El parque infantil de La Data será uno de los espacios protagonistas de la tercera fase del plan de remodelación de los parques infantiles en Plasencia, un proyecto para el que el Ayuntamiento ha previsto una inversión total de un millón de euros, dividida en cuatro fases de 250.000 cada una.

El alcalde, Fernando Pizarro, recordó que este espacio municipal, situado en la zona norte de la ciudad, fue inaugurado hace una década con una inversión de 120.000 euros, pero presenta un estado de deterioro que hace necesaria su renovación integral.

Junto a La Data, la tercera fase incluirá actuaciones en la calle Marino Barbero, San Julián, Sor Valentina Mirón (parte alta), Enrique Granados (Valcorchero), la avenida del Valle y Ciudad Jardín. Con estas intervenciones, el Ayuntamiento alcanzará la remodelación del 75% de los parques de la ciudad, según destacó el regidor, que espera poder licitar la fase en los próximos meses.

Retrasos

El proyecto de renovación de los parques se diseñó en cuatro fases, pero la primera sufrió un notable retraso de casi dos años debido a problemas con la empresa adjudicataria. Esta etapa incluía tres de los espacios más emblemáticos: La Isla, la Rana y el parque de la Coronación.

Actualmente, en La Isla solo queda pendiente la instalación de la valla de seguridad junto al río, retrasada por la baja médica del técnico encargado de autorizarla. En cuanto a la Coronación, las obras avanzan dentro de los plazos previstos y se espera su finalización en breve. La remodalación de la Rana será la última.

Segunda fase, en marcha

La segunda fase, recientemente adjudicada, contempla actuaciones en diez espacios distintos, entre ellos la Colonia de Guadalupe, Juan Vázquez, el Cachón, los Pinos, Miralvalle, Gabriel y Galán, Donantes de Sangre o la plaza de la Merced. También se incluyen dos parques biosaludables, pensados para mayores.

La empresa adjudicataria dispone de seis meses para ejecutar las obras, que comenzarán en noviembre y se desarrollarán de manera escalonada. Se prevé que algunos parques estén listos antes de final de año y el resto entre enero y febrero.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El cupón de la ONCE reparte 780.000 euros en Badajoz: «Tengo una clientela fiel de vecinos del barrio»
  2. 2 Hallan muerto en su finca a un vecino de la Sierra de Gata de 58 años
  3. 3 Detenido en Olivenza un pacense como sospechoso de un doble asesinato en Toledo en 2023
  4. 4

    La Junta ampliará con 1.195 plazas más las oposiciones de Administración General
  5. 5

    El padre del presunto autor del homicidio de Badajoz es trasladado del hospital a la cárcel
  6. 6 El casco que recorrerá el mundo para cumplir el sueño de Marcos
  7. 7 Heridos un hombre y una mujer tras la colisión de una moto y un coche en Badajoz
  8. 8 Siete empresas optan a construir la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres
  9. 9 «Papá, se me ha mojado el teléfono, agrega mi nuevo número»: la peligrosa estafa que puede vaciar tu cuenta bancaria
  10. 10 El PP renueva su dirección provincial para gobernar la Diputación de Badajoz en 2027

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Data marcará la tercera fase de remodelación de los parques infantiles en Plasencia