La ONCE reparte 350.000 euros en Plasencia: «Ayudar a familias que lo necesitan es lo que queremos»

Ricardo Hernández Blanco es el cuponero de la ONCE que ha llevado la suerte a la capital del Jerte.

A. M. Miércoles, 28 de mayo 2025, 09:31 | Actualizado 10:23h.

El Cupón Diario de la ONCE del sorteo del 27 de mayo ha repartido en Plasencia 350.000 euros. En la capital del Jerte se han vendido diez cupones del número 75042, agraciados cada uno de ellos con 35.000 euros.

Ricardo Hernández Blanco, cuponero de la ONCE desde 2023, ha sido el encargado de llevar la suerte a la ciudad. Lo ha hecho a través de las ventas que hizo en su puesto habitual, a la altura del número 12 de la avenida La Salle.

«Este es de los premios más grandes que he dado», explica Ricardo a este diario por teléfono mientras atiende sin parar a sus clientes de la mañana. Asegura que sintió una emoción muy grande al enterarse de haber vendido esos diez cupones premiados. «Es lo que esperamos cada día todos los compañeros de la ONCE: ayudar a familias que realmente necesitan ese dinero». De momento no pone cara a las personas que recibirán esos 35.000 euros por cupón, pero confía en que acudirán al puesto para «darme las gracias». En su caso, los compradores son en su mayoría clientes habituales de mediana edad a personas mayores, aunque también atiende a personas más jóvenes.

Sueldazo en Mérida

Hay que recordar que el pasado 17 de mayo la ONCE dejó un premio millonario en Extremadura. El Cupón Fin de Semana repartió en Mérida un Sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado.

Juan Manuel Solís Galván fue el vendedor de la ONCE que repartió la suma total de 1,5 millones de euros, y que percibirá una única persona a lo largo de dos décadas.

