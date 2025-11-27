Los cuerpos de seguridad de Plasencia denuncian agresiones a sus agentes Un oficial de la Policía Local tendrá que ser intervenido quirúrgicamente y un detenido amenazó de muerte a tres policías nacionales

Juan Carlos Ramos Plasencia Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:33

Las últimas semanas han dejado dos episodios de especial gravedad para los cuerpos de seguridad de Plasencia: un oficial de la Policía Local gravemente herido durante una intervención, y un detenido que había amenazado con matar a varios policías nacionales mientras estaba bajo custodia. Ambos hechos, independientes entre sí, están siendo investigados o ya han recibido respuesta judicial.

El incidente más reciente tuvo lugar la madrugada del 21 de noviembre. La Policía Local acudió a una llamada por un hombre que sangraba en plena calle. Al llegar, además de atender a la víctima, se toparon con otro individuo en evidente estado de alteración. Este comenzó a increpar a los agentes y a grabar la intervención desde muy cerca, invadiendo su espacio de seguridad. Pese a los intentos de los policías por calmar la situación y permitir que los sanitarios asistieran al herido, el sujeto ignoró las indicaciones y terminó aproximándose de forma hostil a la profesional médica.

Durante la intervención para controlarlo, un oficial recibió un golpe en la cara y, en el forcejeo para detenerlo, sufrió una lesión grave en el brazo izquierdo que requerirá cirugía. El agresor fue arrestado, trasladado a dependencias de la Policía Nacional y posteriormente ingresó en prisión.

Amenazas de muerte

A este episodio se suma otro confirmado por la Audiencia Provincial de Cáceres, que ha desestimado el recurso de apelación presentado por el acusado y ha ratificado la continuidad del procedimiento abreviado por los hechos ocurridos el 10 de junio.

Ese día, el detenido –investigado por un violento robo cometido el 8 de junio, en el que supuestamente él y otra persona arrastraron a la víctima hasta un baño, la golpearon en la cabeza contra el suelo y le sustrajeron 815 euros– protagonizó un grave altercado en las dependencias policiales de Plasencia. Según el auto judicial, al ser informado de que iba a ingresar en los calabozos «comenzó a ponerse nervioso» y mostró una actitud crecientemente agresiva.

Fue entonces cuando empezó a lanzar amenazas directas, reiteradas y de extrema gravedad contra los tres agentes presentes: «Hijos de puta, voy a rajaros cuando os vea por la calle. Ya no tengo nada que perder. Me da igual todo. Os tengo que matar». La resolución recoge que estas expresiones se produjeron de forma sostenida, sin que el acusado atendiera las indicaciones policiales ni moderara su comportamiento.

El estallido no quedó en palabras. En un momento dado, el detenido agarró con ambas manos la silla en la que estaba sentado, la elevó por encima de su cabeza y la estampó contra el suelo con fuerza, un gesto que la Audiencia interpreta como un acto de intimidación dirigido a los agentes, aunque finalmente no alcanzó a ninguno de ellos.

El tribunal señala que estos hechos constituyen indiciariamente un delito leve de amenazas que se sumará al robo con violencia por el que también será juzgado. La Sala rechaza el argumento de la defensa, que alegaba falta de motivación en el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Plasencia.