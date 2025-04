Cuenta atrás para el ingreso en prisión del matrimonio de Plasencia

Carlos Palomero y su mujer ya tienen la orden de ingreso en prisión por no cumplir con una sentencia firme que les obligaba a derribar ... la vivienda que habían comenzado a levantar en la sierra de Santa Bárbara.

El matrimonio la ha recogido esta mañana en el juzgado de Plasencia y, a partir de hoy, comienzan a contar los diez días que tienen para ingresar en la cárcel de forma voluntaria. Si no, serían las fuerzas de seguridad las que les obligarían a hacerlo de manera forzosa.

Pero cabe recurso contra la orden de ingreso en prisión. «Tenemos un plazo de tres días y vamos a presentarlo para tratar de evitar tener que ir a la cárcel», adelanta Carlos Palomero. «Confío en que sea posible, en que el juez, si tiene corazón y familia, nos entienda porque no se puede dejar a una familia sin recursos o con la mitad de ellos, y es lo que ocurrirá si tenemos que entrar en prisión».

El matrimonio se enfrenta a la pena de cuatro meses de cárcel por no haber cumplido con una sentencia firme que les obligaba a derribar la vivienda que habían comenzando a levantar, sin el permiso pertinente, en Santa Bárbara. «Nos la paralizaron en 2012, cuando no tenía siquiera el tejado y desde entonces no hemos vuelto a hacer nada», asegura. De hecho, «aunque fuera de plazo, yo mismo he empezado a demoler las paredes que tenía y apenas queda ya nada». Y garantiza que está dispuesto a tirar lo poco que queda en pie «con mis propias manos, como he hecho hasta el momento, porque tampoco tengo recursos para encargar un proyecto de demolición; solo llevar a la planta de reciclaje los escombros ya me va a suponer un dineral».

Aun así no sabe si será suficiente para evitar la pena de cuatro meses de cárcel a la que fueron condenados en abril de 2019 por un delito contra la ordenación del territorio, así como a hacer frente al pago de una multa de nueve meses con una cuota diaria de cinco euros, a la inhabilitación durante los meses de condena para profesión u oficio relacionado con la construcción y a acometer la demolición o legalización de su vivienda.