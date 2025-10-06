Cruz al mérito policial para los investigadores del tiroteo de San Lázaro

Carlos López y Ángel Herrero, agentes de la Policía Nacional en Plasencia, han sido condecorados con la cruz al mérito policial con distintivo blanco ... con motivo del Día de los Santos Ángeles Custodios. La distinción reconoce la actuación que ambos desempeñaron en la detención de las once personas investigadas por el tiroteo ocurrido el pasado 30 de marzo en el barrio de San Lázaro, en el que falleció una niña de dos años.

El acto de entrega se celebró en el centro cultural Las Claras, en el marco de la conmemoración del patrón del cuerpo. Los dos agentes recibieron el reconocimiento por su intervención y su trayectoria profesional, caracterizada por un elevado número de felicitaciones y distinciones. Carlos López cuenta con dos cruces al mérito policial y 135 menciones públicas, mientras que Ángel Herrero posee otra cruz y 96 felicitaciones desde su incorporación al cuerpo en 2006.

Junto a ellos, la médica forense María del Valle Naranjo fue distinguida con el ingreso en la orden al mérito policial con distintivo blanco. También se otorgaron menciones honoríficas a colectivos, entidades y particulares, entre ellos el parque de bomberos de Plasencia, Protección Civil y la asociación de vecinos de Miralvalle, en reconocimiento a su colaboración con las fuerzas de seguridad.