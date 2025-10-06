HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cruz al mérito policial para los investigadores del tiroteo de San Lázaro

J. C. R.

PLASENCIA.

Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Carlos López y Ángel Herrero, agentes de la Policía Nacional en Plasencia, han sido condecorados con la cruz al mérito policial con distintivo blanco ... con motivo del Día de los Santos Ángeles Custodios. La distinción reconoce la actuación que ambos desempeñaron en la detención de las once personas investigadas por el tiroteo ocurrido el pasado 30 de marzo en el barrio de San Lázaro, en el que falleció una niña de dos años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 57 años en un campo de tiro de Jerez de los Caballeros
  2. 2 Muere el conductor de un vehículo tras una salida de vía cerca de Valverde de Mérida
  3. 3

    «Mi violador está en busca y captura y se pasea tan tranquilo por Badajoz»
  4. 4 Así será el funeral de Vara: en su ciudad natal, presidido por el arzobispo de Mérida-Badajoz y con la asistencia de Pedro Sánchez
  5. 5 Las cariñosas palabras de Irene de Miguel: «no fui capaz de escribirte que ojalá creyera para rezar mucho por ti»
  6. 6 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años
  7. 7 «Soy Guillermo%u2026»
  8. 8 Creer en Extremadura
  9. 9 Guardiola despide a Fernández Vara con una foto con él aún de presidente
  10. 10 El hombre que renunció a atacarnos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cruz al mérito policial para los investigadores del tiroteo de San Lázaro