La crono Asperillas de Casas del Castañar agota los dorsales

J. C. R.

PLASENCIA.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00

La crono Asperillas de Casas del Castañar ha agotado los dorsales de una nueva carrera por montaña que se celebrará este domingo. La edición de 2025 introduce como novedad que el recorrido cambia el sentido de la marcha, decisión adoptada tras una votación entre los propios corredores.

La carrera mantiene dos modalidades: la distancia principal de 14,5 kilómetros con 700 metros de desnivel positivo; y la prueba corta de 5,5 kilómetros con 400 metros de desnivel, que acoge nuevamente el Campeonato de Extremadura en categorías infantil, cadete y juvenil. También se mantiene la competición por equipos, en la que dos corredores completan el itinerario juntos.

La prueba dará comienzo a las 9.30 en el colegio de Casas del Castañar, con salidas individuales cada 20 segundos, siguiendo el formato contrarreloj que caracteriza a la Crono Asperillas.

