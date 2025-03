Critican una obra privada en un tramo de la muralla de Plasencia

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento ha denunciado la construcción de un tabique en un paño de la muralla de Plasencia, a ... la altura de la Ronda del Salvador, número 2. «El señor alcalde permite esta afrenta al patrimonio de la ciudad. Esto no se puede permitir. Comprobaremos si cumple la ley con respecto a patrimonio y el Pepri», dice el PSOE.

Los vecinos también se quejan de desprendimientos de materiales. La zona está vallada para que los cascotes y los escombros no alcancen la calzada o los vehículos, pero son visibles desde la otra acera. Es, ya sea causa o casualidad en la relación a la obra privada, uno de los tramos de la muralla más degradado de los que discurren de forma paralela a la Ronda del Salvador.

La obra corresponde a la rehabilitación de dos casas en la calle Pardala, en la parte de intramuros de la muralla. Preguntado por este asunto, Fernando Pizarro ofrecía unos pocos detalles sobre la particularidad de esta construcción que ha sorprendido por su disrupción con el conjunto del paisaje urbanístico. «En esa parte no existía muralla. Son los primitivos cerramientos que se hicieron hace unas décadas con mal material. El Plan General Municipal estableció que la solución de 'acero corten' que planteaba el arquitecto no se realizara y que, en su lugar, se llevara a cabo una intervención en la que se utilizase material normal. En este caso, de ladrillo, pero que se recubriera de cal, que es lo que se ha hecho aquí», decía el alcalde de la ciudad.

Si la obra no cumple con el criterio del Plan Especial, el propietario tendría que tirar el tabique y volverlo a hacer

La obra, que aparentemente está acabada, deberá someterse a aprobación de la administración. «La comisión del Plan Especial tiene que ir a supervisar que esa obra se ha hecho en virtud de lo que se ha establecido en el acuerdo del Plan Especial y que se exigió al propietario para ver si cumple los preceptos y, por lo tanto, darle el visto bueno o no», reconoce Pizarro.

Si recibe la aprobación del Ayuntamiento, se dará carpetazo al asunto. Si no lo recibe, el propietario tendrá que tirar ese muro. «Una vez que esté acabada, el Ayuntamiento tiene que ir, a través de Urbanismo, para supervisar si cumplen con el criterio establecido en el Plan Especial. Todavía no tiene el visto bueno. Si no lo consigue, tendrían que tirarlo y volverlo a hacer», señala el alcalde.