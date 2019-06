UP critica la subida de sueldos y la falta de mobiliario en los despachos de la oposición Las ediles de UP, Elena Mejías y Mavi Mata, ayer trabajando en el suelo de su despacho. :: d. palma A. B. H. Sábado, 29 junio 2019, 10:37

plasencia. Una valoración negativa de los primeros quince días de la legislatura y, por tanto, del tercer gobierno del PP con mayoría absoluta. La portavoz de Unidas Podemos (UP), Mavi Mata, lamentó ayer las primeras decisiones adoptadas por el Gobierno local, tanto en lo relativo a la subida de sueldos como a la gestión del Plan de Empleo Social y la falta de mobiliario de los despachos destinados a los tres grupos de la oposición.

Fernando Pizarro cobrará 52.094 euros brutos al año y los cuatro ediles 35.865, «más de un seis por ciento de lo que cobraban», dijo Mavi Mata. «Y el personal de confianza, un 20% más», agregó.

Estas subidas, hay que aclarar, se deben al incremento acumulado del IPC de los cuatro años anteriores. Ni Fernando Pizarro ni los ediles liberados se subieron su sueldo en los cuatro años de la pasada legislatura. Y es ahora cuando el IPC de cada uno de esos años se suma y se aplica a sus salarios.

Privilegios

Aun así, «estos hechos ponen de manifiesto las prioridades del PP, porque a la vez que se aplican las subidas a sus sueldos, rebajan los de los contratados por el Plan de Empleo Social, al reducir su jornada al 70%», criticó la portavoz de Unidas Podemos por Plasencia.

Un plan, además, en el que más del 80% de los solicitantes han sido excluidos, de forma provisional, «porque se han puesto más obstáculos a las personas que en ediciones anteriores; por eso, vamos a estudiar si denunciamos las bases de la convocatoria», añadió.

Por otro lado, aseguró que «el rodillo del PP ya ha empezado dificultando el trabajo a los concejales de la oposición». No solo «porque tenemos que ir a recoger la información de cada asunto municipal, aunque no estamos liberados y, por tanto, estamos trabajando fuera del Ayuntamiento y tenemos un horario», sino porque ninguno de los despachos destinados a los tres grupos de la oposición -PSOE, UP y CS- tienen a día de hoy mobiliario. Están vacíos. «Y al parecer seguirán estándolo mientras no se contrate a los nuevos operarios del Plan de Empleo Social, que son los que se ocuparán de esta labor; así que no podemos trabajar en las dependencias municipales».

Por último, Mavi Mata denunció ayer «los privilegios que se nos dan a los políticos, y nosotras nos negamos a ello, no los queremos». Lo dice porque «la semana pasada nos encontramos con un sobre con unas entradas gratuitas para una actuación en el Alkázar; esto no puede ser, no queremos estos privilegios por trabajar en el Ayuntamiento».