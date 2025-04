UP critica el retraso en la tramitación de las becas para el comedor escolar

REDACCIÓN PLASENCIA. Domingo, 31 de octubre 2021, 09:21 Comenta Compartir

Unidas Podemos denuncia que dos meses después de que el curso escolar haya comenzado, el Ayuntamiento de Plasencia aún no ha concedido las becas para el comedor escolar, motivo por el que la formación morada exige agilidad y también que se dé publicidad a la concesión.

Según la portavoz municipal de UP, Mavi Mata, «desde el 15 de septiembre ya está el dinero en el Ayuntamiento para estas becas, pero todavía no se saben quiénes son los beneficiarios y las listas no aparecen en el portal de transparencia, ni las de este año ni las del anterior». Por eso la formación morada ha criticado públicamente tanto el retraso, «porque hay familias que no pueden llevar a sus hijos al comedor si no cuentan con esa beca», como la falta de publicidad de la concesión.

Por su parte, la Concejalía de Infancia y Familia asegura que «ningún niño que haya solicitado la beca comedor del Ayuntamiento, y que cumpla con los requisitos establecidos en la convocatoria, se quedará sin ella». La concejala Mayte Díaz afirma, además, que desaparecerá la lista de espera de las becas comedor (había 10 solicitudes), «porque el número de becas se amplía de 45 a 55». Por eso, reitera, «todas las familias solicitantes que cumplen con los requisitos de las becas de comedor serán atendidas». Pero lo que critica UP es que ya deberían estar concedidas.