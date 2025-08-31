HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Colectivos sociales y empresariales piden que se aumente la presencia de agentes en las calles. HOY

La criminalidad en Plasencia aumenta un 25% en el primer semestre del año

El crecimiento de la ciberdelincuencia en la ciudad ha elevado los delitos a 22,9 por cada mil habitantes, aunque sigue siendo 11 puntos inferior a la media regional

Juan Carlos Ramos

PLASENCIA.

Domingo, 31 de agosto 2025, 08:37

El primer semestre de 2025 ha dejado en Plasencia un balance preocupante en materia de seguridad ciudadana. Según los datos del Balance de Criminalidad ... publicado por el Ministerio del Interior, la ciudad registró 913 infracciones penales entre enero y junio, lo que supone un incremento del 24,7% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 732 delitos. Este repunte sitúa a Plasencia en una tendencia más acusada de crecimiento delictivo que la observada en el conjunto de Extremadura, donde el incremento fue del 3,8%.

