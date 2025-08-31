La criminalidad en Plasencia aumenta un 25% en el primer semestre del año

El primer semestre de 2025 ha dejado en Plasencia un balance preocupante en materia de seguridad ciudadana. Según los datos del Balance de Criminalidad ... publicado por el Ministerio del Interior, la ciudad registró 913 infracciones penales entre enero y junio, lo que supone un incremento del 24,7% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 732 delitos. Este repunte sitúa a Plasencia en una tendencia más acusada de crecimiento delictivo que la observada en el conjunto de Extremadura, donde el incremento fue del 3,8%.

A pesar de esos datos, la ciudad presenta una tasa de 22,9 delitos por cada 1.000 habitantes, lo que la sitúa más de diez puntos por debajo de la media regional, de 33,5 infracciones por cada 1.000 habitantes. Este dato confirma que, a pesar del repunte, la criminalidad en Plasencia sigue siendo más baja que la media extremeña y está muy lejos aún de la nacional, fijada en 50,3 delitos por cada 1.000 habitantes.

En lo que respecta a la criminalidad convencional, los hurtos experimentaron un notable descenso en Plasencia, al pasar de 196 a 163 denuncias, lo que supone una reducción del 16,8%. La evolución sigue la misma línea que en el conjunto de Extremadura, donde este delito también cayó, aunque de manera más moderada, con un 6,7% menos que en 2024.

En el caso de los robos con fuerza en domicilios, la bajada fue aún más marcada, de 20 a 11 casos en el primer semestre. No ocurrió lo mismo en establecimientos y otras instalaciones, donde las cifras se mantuvieron prácticamente estables. En total, los robos con fuerza en la ciudad apenas descendieron de 28 a 26.

Delitos con violencia

La situación es distinta en los robos con violencia e intimidación, que crecieron de forma significativa: de 7 a 12 casos en un año. El incremento, del 71%, se sitúa muy por encima del registrado en Extremadura, donde este delito aumentó un 16,1% en el mismo periodo.

La violencia interpersonal también se hizo más visible: los delitos de lesiones y riña tumultuaria pasaron de 8 a 14 casos, mientras que se contabilizó un homicidio, cuando en 2024 no hubo ninguno. En contraste, los delitos contra la libertad sexual permanecieron estables, con 6 casos en cada semestre, siguiendo la tendencia regional, donde esta tipología experimentó un descenso del 16,6%.

En lo relativo a los delitos de tráfico de drogas, Plasencia presentó un leve descenso: 5 casos en 2025 frente a 6 en 2024. Esta bajada, aunque moderada, coincide con la reducción del 22,8% registrada en Extremadura en este ámbito. Por otra parte, las sustracciones de vehículos crecieron de 4 a 5 en el último año, una variación pequeña pero significativa si se considera que se trata de un delito de baja incidencia.

Cibercriminalidad

El mayor foco de preocupación está en el terreno de la cibercriminalidad, la responsable de disparar la tasa de delitos en Plasencia. Si se excluyeran los delitos cometidos en entornos digitales, el aumento de la criminalidad en Plasencia se reduciría a un 12%, muy por debajo del incremento total del 24,7%. La cibercriminalidad pasó de 182 casos en la primera mitad de 2024 a 296 en la primera mitad de 2025, lo que representa un incremento del 62,6% en solo un año. Dentro de esta categoría, las estafas informáticas pasaron de 157 a 244 casos, mientras que el resto de ciberdelitos subieron de 25 a 52.

Este repunte supera ampliamente el crecimiento regional, donde los delitos digitales crecieron un 16,7%. El dato revela que Plasencia se ha convertido en un punto especialmente sensible a los fraudes en línea y otros ilícitos cometidos en entornos digitales.

El panorama en Plasencia contrasta con el balance global de Extremadura, que pese al incremento de delitos sigue siendo la región más segura de España, con una tasa de 33,5 infracciones por cada 1.000 habitantes, muy por debajo de la media nacional de 50,3. En la comunidad se registraron 17.901 delitos en el primer semestre de 2025, frente a los 17.241 del mismo periodo de 2024.