Cortes de luz este domingo por la mañana en el centro por tareas de mantenimiento

La empresa i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U., distribuidora del grupo Iberdrola, ha comunicado que este domingo 19 de octubre se producirán ... interrupciones en el suministro eléctrico en varias calles del centro de la ciudad, debido a trabajos de ampliación y mantenimiento en la red.

El corte afectará a numerosas vías, entre ellas la avenida La Salle (1-45), calle Santiago (1-6), Vettonia (4-38), Juan Belvís (1-3), Luis de Toro (2-6), avenida Juan Carlos I (11), Pedro Paniagua (1-12), Benavides Checa (1-8), Cristo de las Batallas (1-65) y Cristóbal Lobera (1-17).

Según la información remitida por la compañía, la interrupción del servicio se extenderá desde las 07.00 hasta las 13.00 horas del domingo. Desde i-DE se pide comprensión a los vecinos y comercios afectados por las molestias que puedan ocasionar estos trabajos, recordando que son necesarios para mejorar la calidad del suministro eléctrico en la zona.

Para cualquier consulta, la empresa ha puesto a disposición de los ciudadanos el teléfono gratuito 900 171 171.