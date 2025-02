Correos descarta remodelar su oficina después de haber adjudicado el contrato

J. C. R,

La dirección financiera de Correos ha decidido resolver un contrato de obras por el que se iba a llevar a cabo la reforma del local ... actual de la oficina comercial de Correos y la unidad de reparto de Plasencia, situado en la avenida Alfonso VIII, 27. El contrato, incluso, se llegó a adjudicar por un valor de 1.016.099 euros a la empresa gallega Extraco, construccións e proxectos, S.A. Sin embargo, el pasado 24 de octubre, el comité de inversiones de Correos y Telégrafos decidió meter en el cajón en el proyecto de forma definitiva.

Según argumenta, el contrato se firmó en julio de 2019 pero no comenzó debido a problemas con la dirección de ejecución, reajustes presupuestarios y la pandemia. En 2021, se acordó no ejecutar los trabajos y, finalmente, Correos intentó reactivar el proyecto, pero a pesar de las negociaciones, no se llegó a un acuerdo en la actualización de precios.

Llegados a octubre de 2023, Correos propuso la resolución del contrato y la dirección financiera ha adoptado esa medida. «El importe de los trabajos efectuados hasta la fecha es nulo puesto que no se ha llegado a ejecutar o iniciar ninguno de los trabajos relativos al expediente», explica Correos en la justificación de la resolución del contrato.