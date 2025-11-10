HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El Coro de la UEx celebra sus 50 años

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

J. C. R. El Coro de la Universidad de Extremadura celebra su 50º aniversario con un concierto extraordinario en la Catedral de Santa María de Plasencia, el viernes 14 a las 20.00 horas. Bajo la dirección de Francisco Rodilla León, la formación interpretará la Misa en si menor, BWV 232, de Johann Sebastian Bach, obra maestra de la música coral universal. Fundado en 1974-75 por Carmen Pérez-Coca y Sánchez-Matas, el coro es un referente cultural con una destacada trayectoria internacional. Para esta ocasión, contará con la Orquestra Concerto 1755 y solistas internacionales. La entrada será libre.

