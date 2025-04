Vacunas contra la covid: Convocados en Plasencia para la tercera dosis de la vacuna los nacidos entre 1937 y 1943

ana b. hernández Miércoles, 27 de octubre 2021, 12:49 Comenta Compartir

Un nuevo llamamiento sin cita para avanzar en la administración de la tercera dosis de la vacuna en Plasencia. El SES ha convocado este jueves y este viernes a los nacidos entre 1937 y 1943. En concreto, este jueves deberán acudir los nacidos en 1937, 1938, 1939 y 1940. Y el viernes, los de 1941, 1942 y 1943.

Todos deberán acudir al recinto ferial del Berrocal pero no tendrán que bajarse del coche si no quieren, porque el SES señala que se le administrará de esta forma también la vacuna si les resulta más cómodo. Del mismo modo, señala que pueden acudir igualmente en los dos días fijados, jueves y viernes, «personas de más edad que aún no se hayan vacunado». Y recuerda que para recibir esta tercera dosis de refuerzo «deben haber transcurrido al menos seis meses desde la administración de la segunda dosis».

Por último el SES establece un turno horario para recibir el tercer pinchazo en función del centro de salud. Los pertenecientes al Luis de Toro deben acudir, tanto el jueves como el viernes sea o no en coche, de 9 a 10.30 horas; los del centro de salud de San Miguel, de 10.30 a 11.30 horas; y, por último, los de La Data, de 11.30 a 12.30 horas. En todos los casos, recuerda igualmente Sanidad, deben llevar tanto su DNI como la tarjeta sanitaria o de la compañía de seguros que se tenga.