San Gil convoca a una reunión hoy en Las Claras a los afectados por el plan Aepsa

plasencia. La alcaldesa de San Gil, Esther Sánchez, ha convocado para esta tarde, a las 16 horas, una reunión en el centro cultural de Las Claras, a la que están llamados todos los afectados por el plan Aepsa (Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios).

El objetivo es informar sobre la situación en que se encuentran las 144 contrataciones que estaba previsto realizar con cargo a los fondos de este plan y que, de momento, no se podrán llevar a cabo porque el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha rechazado el proyecto de Plasencia y, por tanto, ha denegado los 168.500 euros que le correspondían para financiar 144 contrataciones de oficiales y peones, algunas de las cuales se realizarían en las entidades menores de San Gil y Pradochano.

El Ayuntamiento de Plasencia ha interpuesto un recurso de alzada contra la decisión del SEPE, al entender que no se cumplen los motivos que justifican la denegación de los fondos, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta, por lo que las 144 contrataciones siguen en el aire.

La alcaldesa de San Gil ha culpado públicamente al Gobierno local de no haber logrado los fondos, «por no haber hecho bien las cosas». Hasta el momento, Esther Sánchez ha mantenido que si finalmente se pierden los contratos, de los que nueve corresponden a San Gil, «pediré responsabilidades a quienes han tenido la culpa en todas las instancias que tenga que hacerlo, porque no estamos hablando de números en un expediente, sino de personas y familias que necesitan estas peonadas para vivir».