Contratación cero en verano y correo 'exprés' de siete días

Miércoles, 6 de agosto. Un jubilado de Plasencia se dispone a enviar un paquete extremadamente urgente desde Pontevedra hacia su propio domicilio en la capital ... del Jerte. Lo que debería ser un trámite rápido se convirtió en una auténtica odisea que se prolongó durante siete días, marcada por retrasos inexplicables, avisos falsos de intento de entrega y la imposibilidad de contactar con Correos Express. El problema no era aislado: este verano, la filial de paquetería de Correos atraviesa un colapso en toda la provincia de Cáceres debido a la política de contratación cero, que deja muchas carterías con menos de la mitad del personal habitual y provoca retrasos masivos –y a veces, engaños– en ciudades como Plasencia.

Ese miércoles por la mañana, mientras estaba de vacaciones, el jubilado acudió con su mujer e hijo a una oficina de Pontevedra para enviar un paquete urgente a su domicilio en Plasencia, motivado por un problema surgido durante su ausencia. Pagó 31,26 euros y recibió un justificante que prometía la entrega al día siguiente, jueves 7, antes de las diez de la mañana. Pero la promesa no se cumplió. A las 18.00 horas del jueves, el localizador del paquete registró un «intento de entrega fallido por ausencia del destinatario», pese a que la persona que debía recibirlo estaba en casa y no había recibido aviso alguno en el buzón.

El viernes 8 se repitió la historia: mismo horario, mismo mensaje, mismo resultado. La familia intentó contactar sin éxito con Correos Express Cáceres, sin poder obtener información alguna sobre el estado del paquete. Ante la falta de respuestas, Javier decidió adelantar el regreso de sus vacaciones a Plasencia el sábado 9, con la esperanza de resolver directamente el problema en la oficina local. Sin embargo, durante todo el fin de semana, el paquete seguía sin aparecer y no había ninguna señal de que hubiera salido del depósito de Cáceres.

El lunes 11 y el martes 12, el localizador continuó mostrando inconsistencias: el paquete aparecía «en reparto» y minutos después «no entregado por ausencia». El martes, a las 8.20 horas, el sistema indicaba que el envío estaba en reparto y, apenas un minuto después, que no había podido ser entregado. Solo tras acudir personalmente a la oficina de Plasencia pudieron obtener información más precisa sobre la situación interna del paquete. Finalmente, el miércoles 13, a las 13.30 horas, el paquete fue entregado.

Falsos intentos de entrega

El análisis de los hechos, según el hombre, reveló varias irregularidades graves: el paquete nunca salió del depósito de Cáceres, los supuestos intentos de entrega eran ficticios y la empresa nunca se puso en contacto con remitente ni destinatario, a pesar de disponer de sus números de teléfono. La situación constituye un claro incumplimiento de las condiciones del servicio, provocando un perjuicio tangible y demostrable para el usuario, respaldado por justificante, capturas de pantalla y conversaciones de WhatsApp.

Para CC OO, el caso de este jubilado es un ejemplo del colapso generalizado que atraviesa el servicio postal en la provincia de Cáceres. La política de contratación cero durante el verano ha dejado muchas carterías con reducciones de personal superiores al 60%, sobrecargando al personal disponible y generando retrasos masivos en reparto urbano y rural. La acumulación de paquetes, cartas y notificaciones oficiales ha derivado en retrasos administrativos, problemas para recibir atención sanitaria y dificultades para trámites cotidianos.

En Plasencia, la oficina local ha constatado que los retrasos, avisos contradictorios y la falta de información al usuario se han convertido en situaciones frecuentes durante este verano, afectando tanto a la ciudadanía como a la plantilla, que trabaja bajo condiciones extremas de calor y sobrecarga. Las jornadas prolongadas, temperaturas superiores a 40 grados y personal insuficiente hacen que los retrasos no sean excepciones sino la norma en muchos casos.

El caso de Javier refleja cómo una política de austeridad puede impactar directamente en la vida cotidiana de los vecinos de Plasencia. Lo que debería haber sido un envío rápido se convirtió en una semana de incertidumbre y frustración, con avisos falsos, ausencia de contacto y la necesidad de acudir personalmente a la oficina para resolver el problema. Para los ciudadanos, esta experiencia pone de manifiesto que detrás de la publicidad de entregas rápidas se esconde un servicio vulnerable y sobrecargado.

«Lo que debía ser un envío de un día se convirtió en una odisea de siete días; cero llamadas y un localizador que decía cosas que no pasaban», resume la experiencia del jubilado. Su historia evidencia la necesidad de un replanteamiento urgente de la política de personal en Correos Express y recuerda a los vecinos de Plasencia que los retrasos y problemas de entrega, aunque parezcan individuales, forman parte de un contexto más amplio de deficiencias estructurales en el servicio postal.