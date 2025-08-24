HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Algunos usuariosdenuncian falsosavisos de entrega desus paquetes. CORREOS
Plasencia

Contratación cero en verano y correo 'exprés' de siete días

Servicio postal. Un jubilado de Plasencia tuvo que abandonar sus vacaciones para reclamar un paquete, pese a que el localizador indicaba varios intentos de entrega

Juan CarlosRamos

Domingo, 24 de agosto 2025, 07:58

Miércoles, 6 de agosto. Un jubilado de Plasencia se dispone a enviar un paquete extremadamente urgente desde Pontevedra hacia su propio domicilio en la capital ... del Jerte. Lo que debería ser un trámite rápido se convirtió en una auténtica odisea que se prolongó durante siete días, marcada por retrasos inexplicables, avisos falsos de intento de entrega y la imposibilidad de contactar con Correos Express. El problema no era aislado: este verano, la filial de paquetería de Correos atraviesa un colapso en toda la provincia de Cáceres debido a la política de contratación cero, que deja muchas carterías con menos de la mitad del personal habitual y provoca retrasos masivos –y a veces, engaños– en ciudades como Plasencia.

