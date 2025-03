Solicitan el cese de los responsables del sociosanitario de Plasencia tras dispararse los casos de covid

Ana B. Hernández Viernes, 22 de abril 2022, 13:47 Comenta Compartir

El brote comenzó a mediados del pasado marzo con 14 pacientes de la unidad de rehabilitación, según el relato de los trabajadores del centro sociosanitario de Plasencia. Pero la situación, lejos de controlarse, ha ido a más y en estos momentos «en la unidad de larga estancia más del 60% de los enfermos están contagiados -unos 80 aproximadamente- y hay 18 trabajadores de baja por covid», detallan los sanitarios de esta unidad en el escrito de denuncia que han remitido este viernes al gerente del Sepad, José Vicente Granado, solicitando el cese de la directora del centro y del director de Enfermería.

«Porque ante la mayor crisis de covid que tenemos en el sociosanitario desde que comenzó la pandemia, se han desentendido», aseguran. «Las únicas consignas que recibimos durante todo este tiempo -con la Semana Santa por medio- son las que durante cinco minutos nos da la dirección el Jueves Santo acerca de la protección y aislamiento en sus habitaciones de los contagiados, sin duda sin conocer la clase de enfermo que vive en el pabellón, los cuales no comprenden lo que es no poder salir de la habitación, y todo ello sin recurrir al ala de covid creada durante la primera ola».

Después de las fiestas y «sin personarse en el centro la dirección, envía un protocolo en el que se establece el cierre total de la unidad de larga estancia, con el consiguiente incremento de tareas diarias a unos trabajadores ya desbordados por los contagios, con bajas continuas y sin asignar ningún personal de refuerzo».

Una situación de la que los trabajadores culpan igualmente a la dirección de Enfermería, porque «elude sus responsabilidades de gestión al no permitir tampoco la apertura del ala covid aduciendo que el Sepad no enviaría a nadie de refuerzo».

Los trabajadores de la unidad de larga estancia aseguran que tanto ellos como los pacientes tienen un «sentimiento de abandono» y reclaman por eso el cese de las dos direcciones, al entender que no están cumpliendo con su labor de gestión. «Porque las bajas no se cubren, no se envía el personal de refuerzo que se necesita y quienes siguen en el centro ya no pueden más; estamos hablando de pacientes a los que hay que atender y vigilar durante las 24 horas cada día», señala una de las trabajadoras de la unidad que está de baja tras haber dado positivo.