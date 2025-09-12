El Conservatorio abre un periodo de admisión extraordinario

J. C. R. PLASENCIA. Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Conservatorio Profesional de Música García Matos de Plasencia, dependiente de la Diputación Provincial de Cáceres, acaba de celebrar un acto público con los aspirantes de nuevo ingreso para el próximo curso. Es un año en el que el centro ha publicado una oferta récord de 51 plazas en distintas especialidades instrumentales dirigidas al alumnado de 1º de Enseñanzas Elementales de Música.

Tras la jornada de adjudicación de plazas, el Conservatorio ha conseguido cubrir prácticamente la totalidad de la oferta. Solo quedan seis vacantes: tres en trompa, dos en fagot y una en contrabajo. Con el objetivo de completar estas vacantes, el Conservatorio ha abierto un nuevo plazo extraordinario de admisión que permanecerá abierto hasta el martes 16 de septiembre.

La información sobre el proceso y los formularios de inscripción se encuentran en la web conservatorio.dip-caceres.es