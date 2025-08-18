Consenso político en el pleno de Plasencia para frenar el vandalismo en la piscina

Las gamberradas y actos de vandalismo que cada verano alteran la convivencia en la piscina municipal de Plasencia llegaron a la última sesión plenaria. ... Trabajadores intimidados, usuarios molestos y un servicio que se resiente por el mal comportamiento de algunas pandillas fueron el punto de coincidencia entre todos los grupos políticos, que reclamaron más seguridad y medidas efectivas. El debate se produjo en el marco de la aprobación inicial del reglamento de régimen interno de las piscinas municipales, un documento que busca actualizar las normas de uso, pero que, según advirtieron PSOE y Unidas Podemos, debe complementarse con acciones concretas para atajar estos incidentes.

La concejala de Deportes, Isabel Blanco, presentó la ordenanza como el resultado de un trabajo prolongado y coordinado con técnicos, Policía Local y el departamento jurídico. El texto regula aspectos como tarifas, horarios, aforos, criterios de calidad del agua, descuentos y sanciones. «Es fundamental promover un uso responsable y seguro de las instalaciones», defendió, recordando que cada año es «un poco más complicado» mantener la convivencia en la piscina de verano.

El portavoz del PSOE, Alfredo Moreno, respaldó la necesidad del reglamento, pero criticó que llegue «en mitad de la campaña» y sin resolver lo que considera dos problemas urgentes: la seguridad y la brecha digital. En cuanto al primero, advirtió de que los trabajadores no pueden asumir funciones de vigilancia frente a grupos que «amedrentan» a usuarios y personal. «Son personal laboral y no tienen por qué actuar como guardias de seguridad», insistió. Su propuesta: presencia policial constante o contratación de seguridad privada, para evitar que los incidentes se repitan.

En segundo lugar, Moreno reclamó mantener opciones de pago en efectivo para no discriminar a quienes no tienen tarjeta o conocimientos tecnológicos. Planteó como solución la instalación de máquinas expendedoras con torno de acceso: «Si no quieren poner personal, hay medios técnicos sencillos para que todo el mundo pueda entrar».

Mejor accesibilidad

Desde Unidas Podemos, Mavi Mata se mostró a favor del reglamento, pero aprovechó para proponer mejoras que hagan las piscinas más inclusivas y sostenibles. Pidió reforzar la accesibilidad para personas con discapacidad, con señalización cognitiva y formación específica para el personal temporal. También reclamó excepciones a ciertas prohibiciones, como el uso de gafas graduadas o camisetas de baño por motivos médicos o de protección solar, y flexibilizar las franjas horarias de la piscina climatizada para mayores o personas en rehabilitación.

Mata incidió, además, en la necesidad de mejorar el mantenimiento. Subrayó el mal estado del césped en la piscina de verano y la falta de sombras naturales, que obliga a muchas familias a improvisar refugios del sol. Propuso un plan de naturalización con arbolado autóctono y riego eficiente: «No basta con exigir normas a los usuarios, también hay que cuidar de quienes hacen posible su cumplimiento». Reclamó formación, condiciones dignas y plantilla suficiente para socorristas, taquilleros y personal de limpieza.

Isabel Blanco se mostró de acuerdo con buena parte de las propuestas y aclaró que la ordenanza servirá para sancionar económicamente o impedir el acceso a quienes incumplan las normas. Sobre el cobro en efectivo, aseguró que la concejalía trabaja para facilitarlo y reconoció la existencia de una «brecha informática» que afecta sobre todo a personas mayores. Respecto a la seguridad, señaló que actualmente el único recurso disponible es la Policía Loca, y que ni socorristas ni taquilleros asumirán funciones que no les corresponden.

Franjas horarias

El debate sobre las franjas horarias en la bioclimática volvió a enfrentar criterios de gestión con demandas ciudadanas: el Ayuntamiento defiende que los 60 minutos en el agua son la mejor fórmula para garantizar la rotación, mientras que la oposición pide más flexibilidad para colectivos concretos. Blanco recordó que este sistema es una medida de funcionamiento que evita que se monopolice el uso de las calles de nado.

El alcalde, Fernando Pizarro, se comprometió a aprovechar el periodo de exposición pública para incorporar las aportaciones de todos los grupos y estudiar soluciones viables para frenar el vandalismo. Reconoció que las instalaciones, especialmente la piscina de verano, requieren recursos adicionales a la Policía Local para garantizar la convivencia. «Posiblemente haya que establecer determinados recursos para afrontar estas situaciones», admitió. Invitó a la oposiciñin a presentar alegaciones que permitan «que todos nos sintamos a gusto».

La aprobación inicial del reglamento abre ahora un plazo en el que las propuestas debatidas podrán traducirse en cambios concretos. Sobre la mesa quedan compromisos políticos y demandas ciudadanas: seguridad reforzada, sistemas de pago inclusivos, más personal y un mantenimiento que cuide tanto de las instalaciones como de quienes las usan.