HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
El Ayuntamiento estudiará la implantación de un torno con sistema de cobro a petición del PSOE. J. C. R.

Consenso político en el pleno de Plasencia para frenar el vandalismo en la piscina

Todos los grupos respaldan el reglamento de uso y plantean medidas para proteger a usuarios y trabajadores y garantizar la convivencia

Juan Carlos Ramos

PLASENCIA.

Lunes, 18 de agosto 2025, 11:54

Las gamberradas y actos de vandalismo que cada verano alteran la convivencia en la piscina municipal de Plasencia llegaron a la última sesión plenaria. ... Trabajadores intimidados, usuarios molestos y un servicio que se resiente por el mal comportamiento de algunas pandillas fueron el punto de coincidencia entre todos los grupos políticos, que reclamaron más seguridad y medidas efectivas. El debate se produjo en el marco de la aprobación inicial del reglamento de régimen interno de las piscinas municipales, un documento que busca actualizar las normas de uso, pero que, según advirtieron PSOE y Unidas Podemos, debe complementarse con acciones concretas para atajar estos incidentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Orden de evacuación de casas diseminadas en Navaconcejo, Cabezuela, Jerte y Tornavacas por el fuego de Jarilla
  2. 2 Comienza la evacuación de zonas periurbanas de Hervás, que se encuentra confinada por el fuego
  3. 3 Alemania apoyará la lucha contra las llamas en Extremadura con 60 bomberos y 20 vehículos
  4. 4 Detenido en Don Benito por apuñalar a un hombre en una pelea
  5. 5 La Brigada Extremadura XI y cuatro máquinas de la Armada ayudarán en los fuegos de Extremadura
  6. 6 Extremadura descarta pedir el nivel 3 de emergencia que plantea el PSOE
  7. 7 Carreteras cortadas este domingo por los incendios en Extremadura
  8. 8 Plasencia despide al empresario Pedro Díaz, la encarnación del abuelo Mayorga
  9. 9 El incendio de Jarilla sigue descontrolado con frentes en Ambroz, Jerte y Plasencia
  10. 10 Junta y Gobierno discrepan por los recursos aportados contra los fuegos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Consenso político en el pleno de Plasencia para frenar el vandalismo en la piscina

Consenso político en el pleno de Plasencia para frenar el vandalismo en la piscina