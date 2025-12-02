El Consejo de Ministros aprueba la transferencia de 6 millones de euros para transformar la avenida Martín Palomino de Plasencia

El proyecto de transformación de las avenidas Martín Palomino y España de Plasencia cuenta las horas para que se inicie formalmente. El Consejo de Ministros ... va a aprobar este martes el Real Decreto que regula la concesión directa de 6 millones de euros a la Junta de Extremadura para cofinanciar la obra de «adecuación, mejora y acondicionamiento de la carretera N-630A a su paso por Plasencia». La aprobación ha sido anunciada por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a través de sus redes sociales.

Se trata del último paso administrativo imprescindible para que la administración regional pueda iniciar el proceso de licitación de los trabajos, cuya inversión global ascenderá a 14 millones de euros: siete aportados por el Gobierno de España —incluido un millón ya transferido en 2022 y 2023— y otros siete por la Junta.

El proyecto actuará sobre un tramo de dos kilómetros, entre los puntos 472,395 y 474,385 de la travesía de la N-630. Según explicó el ministro Puente, la intervención permitirá «transformar por completo» este eje estratégico, principal acceso al área industrial y una de las entradas más transitadas de la ciudad.

El diseño incluye nuevas infraestructuras ciclistas -una vía exclusiva en la avenida de España y un carril compartido con prioridad ciclista en Martín Palomino-, además de dos glorietas de nueva construcción y la reforma de la ya existente para aliviar la regulación del tráfico. También prevé la reordenación del estacionamiento, la ampliación de acerados accesibles, zonas ajardinadas y la renovación integral de los servicios urbanos de abastecimiento, saneamiento, electricidad, telefonía, gas e iluminación.

Publicación en el BOE

La administración regional llevaba semanas reclamando al Gobierno la aprobación del Real Decreto para poder iniciar la licitación. El Ayuntamiento de Plasencia manejaba desde septiembre la previsión de que el trámite llegaría en octubre, pero los plazos se han prolongado hasta este martes.

Con el texto ya aprobado en Consejo de Ministros, la Junta queda habilitada para publicar la licitación, un proceso que podría ver la luz antes de final de año si se cumplen las previsiones que trasladó en su día el alcalde, Fernando Pizarro. De ser así, las obras arrancarían a comienzos de 2026.

Tras la aprobación del Real Decreto, este deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), previsiblemente en los próximos días. Esa publicación es la que hará efectiva jurídicamente la concesión y permitirá a la Junta formalizar la convocatoria de licitación.

Una vez publicada la licitación, se abrirán los plazos para la presentación de ofertas, su valoración técnica y económica y la posterior adjudicación del contrato. Solo entonces podrá firmarse el acta de replanteo, el último trámite previo al inicio de las obras.

El alcalde ya subrayó en septiembre la necesidad de coordinar esta transformación con la humanización de la avenida del Valle, también impulsada por la Junta, para lograr un eje continuo entre ambas antiguas nacionales. La conexión entre avenida del Valle y la avenida de España resulta, además, esencial para desbloquear la construcción del futuro colegio de Las Huertas de La Isla.

La modernización de los accesos a Plasencia supondrá, en palabras del equipo de gobierno municipal, la transición definitiva de las travesías-carretera a «auténticas avenidas urbanas», un reto que exigirá también capacidad de mantenimiento en los próximos años.