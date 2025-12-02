HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Junta destinará casi dos millones para adecuar el Palacio de Congresos de Badajoz como centro sanitario
Cartel reclamando el arreglo de Martín Palomino, a la altura de La Despensa de Extremadura. J. C. R.

El Consejo de Ministros aprueba la transferencia de 6 millones de euros para transformar la avenida Martín Palomino de Plasencia

La obra no podrá licitarse hasta que el Real Decreto se publique en el BOE, último paso para que las obras arranquen en el primer trimestre de 2026

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 11:55

Comenta

El proyecto de transformación de las avenidas Martín Palomino y España de Plasencia cuenta las horas para que se inicie formalmente. El Consejo de Ministros ... va a aprobar este martes el Real Decreto que regula la concesión directa de 6 millones de euros a la Junta de Extremadura para cofinanciar la obra de «adecuación, mejora y acondicionamiento de la carretera N-630A a su paso por Plasencia». La aprobación ha sido anunciada por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a través de sus redes sociales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cadáver de un hombre de 70 años en La Banasta en Badajoz
  2. 2 Qué ha pasado con las ayudas de 480 euros a amas de casa: ¿se puede seguir solicitando la RAI?
  3. 3 Robos en dos pisos de Badajoz mientras sus dueños estaban fuera de la ciudad
  4. 4 El Faro amplía su oferta gastronómica con una nueva tienda que trae una sorpresa muy dulce
  5. 5

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  6. 6 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  7. 7 Sorpresa en la Guía Repsol: tres conventos extremeños premiados por sus dulces
  8. 8

    La Junta de Extremadura suspende el contrato para los proyectos de 427 viviendas públicas
  9. 9

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Bilbao con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  10. 10

    La menor juzgada por el asesinato de Belén Cortés saldrá el libertad este miércoles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Consejo de Ministros aprueba la transferencia de 6 millones de euros para transformar la avenida Martín Palomino de Plasencia

El Consejo de Ministros aprueba la transferencia de 6 millones de euros para transformar la avenida Martín Palomino de Plasencia