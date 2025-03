El congreso para elegir al futuro líder del PP extremeño será tras las elecciones de Castilla y León

Ana B. Hernández Lunes, 3 de enero 2022, 13:51 Comenta Compartir

«Será después de las elecciones de Castilla y León, por lo tanto, aunque aún no hay fecha, será a finales de febrero como pronto», ha adelantado esta mañana el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, respecto al congreso regional que debe celebrar la formación para elegir a su nuevo líder y candidato a la Junta.

Extremadura será la última de las regiones no uniprovinciales en las que se celebrará este congreso, que deberá convocarse con 45 días de antelación a la fecha que finalmente se señale y cuya convocatoria corresponde a José Antonio Monago. El presidente del PP extremeño ha realizado estas aclaraciones esta mañana en Plasencia, donde ha comparecido junto con su alcalde, Fernando Pizarro, para criticar la supresión del Ruta de la Plata como prioridad para el Gobierno de España.

Monago ha señalado que «la covid nos ha trastocado todo» y es el motivo del retraso del congreso del PP extremeño, previsto inicialmente para el pasado otoño. «Extremadura es una región biprovincial y por eso la última que celebrará su congreso antes de las uniprovinciales», ha explicado.

Respecto a su futuro político no ha adelantado nada. «Comunicaré si me presento o no cuando se convoque el congreso». La misma respuesta que ha reiterado Fernando Pizarro, quien no obstante ha aclarado también que «no he cambiado mi posición en los últimos seis meses», de tal modo que si el pasado junio expresó su disposición a liderar el PP extremeño, ahora mantiene intacta su disposición. «Tanto a liderar el PP como esta región, que necesita una inyección de esperanza», ha señalado también Pizarro.

Monago no ha querido aclarar si respaldaría o no una candidatura de Pizarro y, respecto al retraso en la convocatoria del congreso, el alcalde de Plasencia ha dicho «que resta tiempo al futuro candidato», pero para contrarrestar «solo habrá que trabajar más».