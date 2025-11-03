Conferencia sobre los megaincendios

Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

J. C R. El Centro Universitario de Plasencia acoge mañana una nueva sesión del ciclo Martes Magistrales, dentro del programa de Conferencias 2025. La charla llevará por título ‘¿Qué hacemos frente a los megaincendios?’ y será impartida por Fernando Pulido Díaz, catedrático del propio centro y especialista en gestión forestal. La cita será a las 20.00 horas en el salón de actos del campus placentino y estará abierta al público general, con entrada libre hasta completar aforo. El encuentro pretende abordar las claves científicas, sociales y ambientales ante el aumento de incendios de gran escala.