Condenan a Unicaja a devolver 80.000 euros a un cliente tras una estafa por 'phishing'

La Audiencia Provincial de Cáceres ha confirmado la condena a Unicaja a devolver 80.000 euros a una cliente de Plasencia, víctima de una ... estafa de 'phishing'. El tribunal desestimó el recurso de la entidad y ratificó íntegramente la sentencia previa, emitida por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Plasencia. La resolución subraya la responsabilidad de los bancos en la protección de sus clientes frente a fraudes digitales.

Los hechos ocurrieron el 13 y 14 de junio de 2022, cuando la mujer recibió un SMS que imitaba al banco y la dirigía a una web falsa donde introdujo sus claves. Los ciberdelincuentes emplearon esos datos para vincular un nuevo dispositivo a su banca digital y ejecutar dos transferencias por un total de 80.000 euros. Tras descubrir el fraude, la afectada presentó denuncia y reclamó el reembolso a su oficina, sin obtener una solución, por lo que inició acciones legales.

Unicaja alegó que la cliente actuó con «negligencia grave» al facilitar sus credenciales y validar la vinculación del dispositivo. La Audiencia concluyó que la mujer fue víctima de un engaño sofisticado y difícil de detectar, por lo que su conducta no fue negligente. Además, el tribunal indicó que el banco no acreditó haber aplicado todas las medidas de seguridad necesarias para impedir este tipo de ataques.