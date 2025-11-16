HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Condenan a Unicaja a devolver 80.000 euros a un cliente tras una estafa por 'phishing'

J. C. R.

PLASENCIA.

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Audiencia Provincial de Cáceres ha confirmado la condena a Unicaja a devolver 80.000 euros a una cliente de Plasencia, víctima de una ... estafa de 'phishing'. El tribunal desestimó el recurso de la entidad y ratificó íntegramente la sentencia previa, emitida por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Plasencia. La resolución subraya la responsabilidad de los bancos en la protección de sus clientes frente a fraudes digitales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres abogados piden cambiar la fecha de juicio de Gallardo y David Sánchez
  2. 2 La borrasca Claudia deja más de 70 litros y mantiene carreteras y parques cerrados en Extremadura
  3. 3 Tres heridos al chocar tras salirse de la A-66 a la altura de Mérida
  4. 4

    Educación pagará parte de la beca aunque el universitario no se matricule todo el curso
  5. 5

    Udaco se despide y da paso a un nuevo proyecto urbanístico
  6. 6

    Las cenizas de los incendios llegan al agua potable de Plasencia y se pide que no se consuma
  7. 7 Muere un joven de 22 años en Guadalajara al mediar en una pelea entre dos grupos
  8. 8

    Seis de las 34 líneas estatales de autobús pasarán por Extremadura
  9. 9 Intervienen casi 500 animales exóticos protegidos en un falso refugio de Ávila, algunos procedentes de Badajoz
  10. 10 El exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, sufre un intento de robo en Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Condenan a Unicaja a devolver 80.000 euros a un cliente tras una estafa por 'phishing'

Condenan a Unicaja a devolver 80.000 euros a un cliente tras una estafa por &#039;phishing&#039;