¿Qué ha pasado este domingo, 16 de noviembre, en Extremadura?
HOY

Condenado a 14 meses de prisión por robar productos ibéricos en un supermercado de Plasencia

El acusado sustrajo productos de alimentación de alta gama, principalmente ibéricos (como jamón, lomo, chorizo y queso manchego)

J. C. R.

PLASENCIA.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Audiencia Provincial de Cáceres ha confirmado la condena contra un hombre con antecedentes penales, por un delito continuado de hurto por robar repetidamente productos ... ibéricos en el DIA de la avenida del Valle de Plasencia, aunque ha reducido la pena de prisión de 16 a 14 meses. La sentencia pone fin al recurso de apelación presentado por el condenado contra la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado de lo Penal número 2 de Plasencia.

